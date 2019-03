Reprezentoval, byl kapitánem. Je čas jít do práce, tuší Sedlák

Dnes je Sedlákovi čtyřiadvacet let, sezonu místo některé ze sledovaných soutěží dohrává v univerzitním týmu Masarykovy univerzity a uvažuje o civilním zaměstnání.

„Studuji tělesnou výchovu a sport, čekají mě státnice, chtěl bych jít na magistra... tak asi by logickým krokem bylo jít někam do praxe. Kvůli tomu už bych s hokejem asi skončil. Uvidíme,“ uvažuje.

Pokud to tak dopadne, nebude se Sedlák muset za tečku své kariéry stydět. V první polovině března vedl jako kapitán českou reprezentaci na zimní univerziádě v Rusku. Výběr, složený převážně z prvoligových a druholigových hráčů, přivezl z „univerzitní olympiády“ 5. místo.

„Lepší hokej jsem nikdy v životě nehrál,“ ohlíží se Sedlák za akcí s respektem v hlase. „Nevím, jaké byly univerziády dřív, ale já jsem se měl možnost zúčastnit posledních dvou, a jak ta minulá v Kazachstánu, tak tahle v Rusku byly obrovské. Mohl jsem nastoupit proti klukům, kteří měli starty v KHL, někteří v nejlepší univerzitní lize světa NCAA. Slovenský brankář Tomek, draftovaný z 90. místa do NHL, byl neskutečný,“ ohlíží se rodák z Blanska.

Pod jeho vedením mužstvo porazilo Američany, Japonce a Maďary, prohráli se Slovenskem a na závěr s Ruskem. Hala pro tři a půl tisíce lidí bývala plná. „Když lidi nasadili to svoje šájbu a rasíja, bylo to slušné,“ vzpomíná obránce.

Cennou zkušenost musel vykoupit ukončením sezony v Hodoníně, kde nastupoval v posledních dvou sezonách. Vedení drtičů nesouhlasilo s tím, že Sedlák na univerziádu chce jet, a měsíc před akcí s ním rozvázalo spolupráci.

„Je nám to líto, ale nechceme mu bránit v jeho volbě. Přejeme mu hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů,“ sdělila tehdy Jana Gajošová, předsedkyně Hodonína.

Jan Sedlák v dresu Hodonína

Měsíc před univerziádou byl Sedlák bez angažmá, trénovat chodil se studenty. Existovala i varianta, že by se Sedlák po návratu z reprezentace do Hodonína vrátil, k tomu však nedošlo. Jednak se obě strany nedohodly, a navíc drtiči stejně vypadli ve čtvrtfinále.

A tak se kdysi nadějný bek rozhlíží, co dál. Před lety věřil, že pokud se vydá z Komety jinam, protluče se z 1. ligy nahoru. Pobyl v Technice Brno, zahrál si za Přerov. „Někdy v té době jsem začal cítit, že by to s hokejem nemuselo být ono, a začal jsem studovat,“ ohlíží se za svým vývojem. Hodonín vzal s tím, že si zahraje a vydělá něco bokem ke škole.

A dál? Možný je vznik druholigového týmu ve Vyškově nebo ve Znojmě, jiná možnost v regionu ale není. „Hrát první ligu by bylo moc složité. Nebyl by čas na školu ani na práci,“ přemítá nyní.

To spíš pověsí brusle na hřebík.