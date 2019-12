Ofenzivní trumf dvacítky: snaživec, který naháněl i McDavida

Nenechte se ošálit! Tenhle devatenáctiletý jinoch útočil na obdivuhodné mety, na které se v zámoří vydrápal třeba Connor McDavid. Aktuální vládce produktivity NHL a nejspíš nejlepší hokejista světa kdysi bodoval v juniorské OHL ve 27 duelech za sebou.

Parádní šňůra talentovaného našince se ve stejné soutěži zastavila na číslovce 26. „Mám kolem sebe výborné spoluhráče a dostávám hodně prostoru,“ poví Jeník.

Už zůstane nezodpovězeno, zda by nevytvořil rekord OHL, který v tomto tisíciletí drží s 32 duely Brett MacLean. Nebo zda by aspoň nepřekonal šňůru McDavida. V dorovnání mu zabránil zbrklý rozhodčí, který nemohl uznat Jeníkův gól kvůli ukvapenému hvizdu.

Češi před domácím MS Hokejoví junioři v neděli zahájili závěrečnou fázi přípravy před šampionátem, který hostí Ostrava a Třinec. Turnaj startuje za osm dnů a o účast na kempu ve Frýdku-Místku usilují čtyři brankáři a pětadvacet hráčů do pole. Trenér Varaďa má už k dispozici i devítku posil ze zahraničí. Dorazí též Jakub Lauko, jenž v Bostonu napodruhé prošel lékařskou prohlídkou. V pátek čeká dvacítku ve Frýdku-Místku příprava proti Švédsku (17.30), nedělní generálku sehrají junioři proti Slovensku v Třinci (14.30). Poté trenér Varaďa určí nominaci, ve skupině na MS Češi postupně vyzvou Rusko, Německo, USA a Kanadu.

Po prvním mači, v němž útočník Hamilton Bulldogs v sezoně nebodoval, sedl do letadla a vydal se do rodné vlasti. Od neděle trénuje s reprezentační dvacítkou ve Frýdku-Místku.

A s Jakubem Laukem, jenž se kvůli kurýrování lehčího otřesu mozku připojí opožděně, představuje právě Jeník osm dní před startem očekávaného šampionátu juniorů hlavní ofenzivní trumf domácího výběru.

„Má fantastickou sezonu, a i když se na něj budou soupeři zaměřovat, věříme, že si formu přenese,“ říká kouč české reprezentační dvacítky Václav Varaďa.

Podobně jako trenéři v ontarijské juniorce hodlá Jeníka využít jako centra elitní formace. „Hrál jsem tam, když jsem byl mladší. Víc mi to sedí,“ přemítá teenager. „Vidím hru lépe než na křídle, objevuju se na jiných místech, a proto se mi asi víc daří bodově.“

V průměru bere dva body za zápas, s bilancí 22+34 je čtvrtý v celé OHL. S brilantnějšími ciframi mířil v posledních letech na juniorský šampionát z českých útočníku snad jen předloni Filip Zadina, jenž se nyní uchází o stabilní místo v Detroitu.

Zatímco ten je odjakživa ryzí střelec, Jeníka zdobí zarputilost. „On je taková krysa,“ glosuje v dobrém Michal Teplý, někdejší parťák z Liberce a současný reprezentační kolega. „Udělá cokoliv, aby neprohrál. Nechce prohrát v kartách, když hrajeme na hotelu. Natož na ledě.“

Jako zavilý snaživec se Jeník ukázal i přes léto před první kompletní sezonou v zámoří. Ačkoli kvůli naštípnuté kosti v kotníku promeškal tři týdny přípravy, pílí zaujal Arizonu, která ho loni draftovala ve třetím kole.

MS hokejistů do 20 let Speciální příloha iDNES.cz

„Nabral snad pět až sedm kilo svalů,“ vyprávěl tamním žurnalistům manažer Coyotes John Chayka. „Trenéři takové hráče musí milovat. Je to soutěživý kluk, který střílí góly, ale zároveň umí hrát hodně důrazně. Cítíme, že by se mohl posunout do NHL.“

Ačkoli se Chayka v zámoří vyprofiloval mezi nejodvážnější manažery, s Jeníkovou kariérou nakládá opatrně. „Věřil bych si už na AHL, ale nemá cenu to uspěchat,“ přikývne i mladý forvard. „OHL je dobrý mezikrok k seniorskému hokeji.“

Tohle není přehnaný respekt. Ostych nemá, vždyť při testu za první tým Arizony shodil rukavice. „Ale jinak jsem se zatím letos nerval,“ usměje se. „A počítám, že se to ani na mistrovství světa nezmění. IIHF má jiná pravidla, než jsou v Severní Americe. A měl bych pomoct jinak než rvačkou.“

Čeští junioři budou v našlapané ostravské skupině outsideři a víc než pěsti budou potřeba jeho body.