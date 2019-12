Proč mi říkají Hugo? Mladý obránce Haš uvažuje, že si přidá jméno

dnes 0:00

Už si nepamatuje, kdo to vymyslel. Poprvé to nejspíš zaslechl v pražských Letňanech, kde se učil hokejové základy. Dnes už mu kromě domova jinde neřeknou jinak než Hugo. „Nikdy mi to nevadilo,“ říká Martin Haš. „Je to trošku zvláštní jméno a člověk si o mně může říct, že jsem Ital. Nebo Švéd,“ pousměje se.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost