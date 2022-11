Malá díra, velký průšvih. Start hokejistů zaváněl fiaskem, vadila rýha v ledu

„Odloupl se poměrně velký kus ledu, což způsobilo, že v tom hráčům mohla uváznout brusle. Celou dobu se diskutovalo o tom, jestli se má pokračovat. Největší téma bylo bezpečí hráčů,“ vysvětloval sportovní manažer reprezentace Milan Hnilička.

„Nebylo to příjemné, vypadli jsme z tempa. Ale stěžovat si na to nemůžeme, pro oba týmy to bylo stejné. Průběžně jsme dostávali informace, jak to vypadá,“ přibližoval zase reprezentační útočník Filip Chlapík.

Zprvu se jednalo spíš o nevšední vsuvku, která ale nakonec zaváněla fiaskem.

Několik minut se po odhalení ledového neduhu totiž nic pořádně nedělo. K inkriminovanému místu dorazili dva technici v montérkách. Obhlídli díru. A zase odešli. Mezitím se vlastnoručně nahrnutým sněhem snažili zadusat díru rozhodčí. Čeští kustodi duchapřítomně nabízeli lahve s vodou. Marně.

To už ze střídaček vyskákali na led hokejisté. Chvíli kroužili jako při veřejném bruslení, než zmizeli do kabin. Montéři stříkali problematický prostor zmrazovacím sprejem a budějovickou arénou se z amplionů rozeznělo: „Bude následovat desetiminutová přestávka, než led v díře zamrzne.“

Po čtvrthodině se vrátili k díře kapitáni Roman Červenka s Linusem Johanssonem. Šlápli na inkriminované místo. Hokejkou šťouchali, zda měkký led dostatečně ztuhl. Po pár minutách se vrátili do kabiny. Led se nezacelil a hlasatel oznámil, že se o osudu zápasu rozhodne za další čtvrthodinu. Poprvé se zaplněným zimákem rozezněl pískot. „Omlouváme se a prosíme o trpělivost,“ uklidňoval hlasatel.

„Hloubka díry byla kolem tří centimetrů. A oblast? Těžko říct, osm centimetrů na patnáct centimetrů,“ odhadoval Hnilička. „Bylo to hned u mantinelu. Bylo to nepříjemné, ale nebylo to v dráze, kde hráči nejvíc jezdí. Byla to nebezpečná díra, proto jsme chtěli, aby to za hráče posoudili kapitáni.“

Na opravu se používaly nejrůznější prostředky. V akci byly i keleny, které například maséři používají na utlumení a zchlazení nejrůznějších bolístek.

Na led v mezidobí dokonce nakráčela četa hasičů, která se pokoušela tekutým dusíkem mrznutí urychlit. Doprovázel je vděčný potlesk a lidovka „Co ste hasiči, có ste dělalíííí...“

Budějovický dýdžej si prodlevu náramně užíval, divákům pustil i Gottovu vypalovačku „Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra“. Od ledové plochy informovala reportérka ČT Darina Vymětalíková, že se upravovaná část nepozdávala švédskému kapitánovi Johanssonovi.

Extraligový duel už díra odložila

Loni v lednu se kvůli díře v ledu těsně před úvodním buly odložil extraligový duel Hradce proti hostům z Třince. Domácí Mountfield odklad vtipně okomentoval rybářskou fotkou. Oba týmy nakonec duel odehrály následující den na třineckém ledě.

Něco podobného by v reprezentačním případě šlo stěží. V pátek brzy ráno oba výběry přelétají do Finska, kde na ně o víkendu čekají dva zbývající soupeři z kvarteta hrajícího Euro Hockey Tour. Na dokončení budějovického prologu by se nenašel prostor.

Proto se ve čtvrtek ve 20:20 u díry shromáždila valná hromada. Supervizor zápasu, rozhodčí, zástupci realizačních týmů obou celků i kapitáni či vyslanci marketingové agentury BPA. Vše snímal kameraman. Opodál jednání sledovali dělníci i členové střídaček.

Po krátké rozpravě se rozneslo halou: „Bylo rozhodnuto, že utkání bude pokračovat.“

Diváci zaburáceli snad ještě víc než při trefě domácího celku. Rozhodčí další buly vhodili ve 20:28, necelou hodinu po přerušení zápasu.

„Ještě v 70. letech byla v půlce třetí třetiny taky přestávka. My ji v Českých Budějovicích máme teď v půlce té druhé,“ glosoval na Twitteru historik a mluvčí českobudějovického klubu Tomáš Kučera.

Co by se stalo, kdyby se na jihu Čech nedohrálo? „Rozhodoval by direktoriát Karjaly,“ pověděl Hnilička. „Nejpravděpodobnější by se asi jevilo ukončit zápas za stavu 0:2. Nikdo z nás to nezažil, já za celou kariéru ani jednou,“ dodával.

„Hlavně šlo o hráče. Ze začátku díra byla měkčí, ale pak už se podařilo led zpevnit. Udělala se krusta. Nebylo to hladké, ale hráči se nepropadali. Ledaři na tom vážně zapracovali,“ oddechl si manažer reprezentace.

Nečekaná přestávka prospěla spíš českým hokejistům a určitě stánkařům, k nimž se při prostojích nahrnuli fanoušci. Vyrovnání či velkolepý český obrat po přerušení už ale neviděli. Tolik to nevadilo. Hlavní bylo, že něco ještě viděli.