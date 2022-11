Když hraje národní tým doma, je to sláva. Hokejisty požene vyprodaná hala

Smejkal sháněl na zápas 15 lístků V seniorské reprezentaci odehrál 43 zápasů. Ten dnešní však bude pro Jiřího Smejkala speciální. Nastoupí totiž ke svému prvnímu profesionálnímu utkání v rodných Českých Budějovicích, kde se hokej naučil. „Ve 26 letech je to paradoxní,“ usmál se útočník švédského IK Oskarshamn. Jako jediný z týmu pocházíte z Budějovic, kde dnes vyzvete Švédsko. Jaké pro vás je, strávit v sezoně pár dní doma?

Už když jsem se dozvěděl, že se bude hrát v Budějovicích, tak jsem se těšil. Jsem moc rád, že jsem se do nominace nakonec dostal. Z Budějovic jsem odešel v 17 letech, teď mě skoro po deseti letech čeká první profesionální zápas doma. Těšíte se o to víc?

Jasně. Bude to pro mě speciální. Strávil jsem tady mládí, vyrůstal jsem tu. Kolik jste sháněl lístků pro rodinu a kamarády?

Patnáct. Užil bych jich ještě víc, třeba někomu nějaké zbydou. Trénink českých hokejistů na budějovickém ledě. Jiří Smejkal je vlevo. Budete nervózní?

Takhle to neberu. Jsem rád, že se na mě jde někdo podívat. Možná to na mě dýchne, až bude plná hala a zazní hymna. Ale jak se začne hrát, tak to ze mě spadne. Uděláme vše pro to, abychom si hymnu poslechli i na konci. Když jste se v pondělí v Budvar aréně sešli, vrátily se vám vzpomínky?

Když jsme šli na led, tak jsem si vzpomněl na začátky v Motoru. Ale na stadionu se občas ukážu, protože tu hraje můj brácha. V létě jste zamířil z finské ligy do té švédské. Jak jste se adaptoval v novém prostředí?

Když jsem do Švédska šel, tak jsem si zjišťoval informace. Většina kluků říkala, že je to nejlepší soutěž v Evropě. Myslím, že se mi to zatím potvrzuje. Je hodně vyrovnaná, každý zápas se hraje na krev. K tomu navíc dlouhé cestování autobusem není příjemné. Je to velmi náročná liga. Váš tým je zatím v tabulce předposlední, i když vyhrál devět zápasů z šestnácti. Osobně se vám daří slušně. Jak berete úvod sezony?

Měl jsem problémy se zády, zvládl jsem jen dva tréninky na ledě před startem sezony. To nebylo nic moc. Když jako tým dvakrát vyhrajeme, tak poskočíme do středu tabulky.