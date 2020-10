Příští sezona NHL bude bez akce Winter Classic i Utkání hvězd

Akce Winter Classic se měla odehrát v Minneapolis, na baseballovém stadionu Target Field měli nastoupit hráči domácí Minnesoty a celku St. Louis. Utkání hvězd NHL se chystal ve své hale BB&T Center v Sunrise hostit celek Florida Panthers, 66. ročník tradiční exhibice byl plánován na poslední lednový víkend.

„S ohledem na nejistotu, kdy budeme moct znovu přivítat naše fanoušky zpátky v arénách na zápasech, jsme cítili, že v této době bude moudrým rozhodnutím odložit tyto sváteční hokejové události až na rok 2022, aby si je fanoušci mohli vychutnat osobně. Právě za takovým účelem se také konají a díky fanouškům mají úspěch,“ řekl výkonný viceprezident NHL Steve Mayer.

Vedení ligy ujistilo, že se chce do Minnesoty i na Floridu vrátit, aby organizátoři nebyli o mimořádné akce ochuzeni. „NHL nám dala všechny indicie, že Winter Classic se k nám vrátí, jakmile to bude bezpečné a naši fanoušci si budou moct vše naplno užít,“ řekl prezident týmu Wild Matt Majka. „A my se na ten den moc těšíme,“ dodal.

Hráči v příštím ročníku nejlepší hokejové ligy světa patrně také přijdou o pětidenní pauzu, kterou měli v posledních sezonách v období kolem Utkání hvězd. Očekává se, že při snaze zachovat plný rozsah 82 zápasů základní části bude program hodně zhuštěný s cílem neprotahovat ročník do letního období.