Šéf NHL plánuje novou sezonu: zkrácená základní část, krátkodobé bubliny

„Nebude to tak efektivní jako bublina v Torontu a Edmontonu. Ale pokud se vydáme touto cestou, myslíme si, že můžeme do jisté míry minimalizovat rizika, aby to bylo praktické a rozumné. A tak je to jedna z věcí, o kterých mluvíme,“ prohlásil Bettman.



Co by krátkodobý karanténní hokejový systém přinesl? Především klid a méně starostí pro hráče. Mužstva už nyní objížděla Ameriku a Kanadu na několikadenních tripech, které by se proto prodloužily jen o několik dnů.

Bettmanova ideální představa vypadá následovně: týmy přicestují do „bubliny“ na určeném místě na deset až dvanáct dní, během nichž odehrají několik duelů. Hráči se potom na týden vrátí domů ke svým rodinám, projdou testovacím protokolem a dalšími potřebnými procedurami.

Plán s bublinami souvisí s momentálním uzavřením kanadských hranic. Týká se to sedmi tamních týmů, které by nemohly vycestovat do Spojených států, a zároveň ostatní americké celky nemohou létat do sousední země. Proto vedení ligy a guvernéři NHL zvažují dočasné zřízení takzvané „kanadské divize“.

„Je zřejmé, že nebude možné přesunout všech sedm kanadských klubů jižně od 49. rovnoběžky, a proto musíme hledat alternativní způsoby jak hrát,“ řekl komisař.



„Zatímco problémem je překročení hranice mezi USA a Kanadou, ve Spojených státech vidíme omezení karantény při přechodu z určitých států do jiných. Opět je to součástí flexibility a o něčem podobném uvažujeme,“ vysvětlil Bettman.

Podle jeho názoru už kvůli přísným opatřením nedává smysl, aby například celky z Floridy hrály své zápasy v Kalifornii. Ve hře je proto možnost odehrání sezony s menším počtem utkání v kalendáři oproti tradičním 82 střetnutím.



„Je možné, že nám zavedení bublin pomůže, zvláště pokud budeme mít omezený program, o kterém uvažujeme. Udržíme jej geograficky centralizovaný, zaměřený více divizně a znovu se dočasně přizpůsobíme problémům s cestováním,“ zdůraznil.

NHL o znovuzavedení takzvaných bublin a kratším rozpisu zápasů jedná s hráčskou asociací NHLPA. Podle Bettmanových dřívějších vyjádření by v případě, že se situace kolem koronavirové pandemie nezhorší, mohly přípravné kempy všech 31 týmů začít na přelomu listopadu a prosince, liga by prvními duely odstartovala 1. ledna 2021.