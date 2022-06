Palát opět řádil a Tampa Bay otočila vývoj série proti Rangers

Na úvodní dvě porážky z ledu Madison Square Garden 2:6 a 2:3 dokázali obhájci posledních dvou Stanley Cupů odpovědět dvěma domácími triumfy 3:2 a 4:1. Vítěznou formu si pak přenesli i do utkání číslo pět. Na ledě Rangers ve čtvrtek zvítězili 3:1 a vedou tak ve finále Východní konference 3:2 na zápasy. K třetímu finále play off NHL za sebou, do něhož jakožto vítěz Západní konference už postoupilo Colorado, tak Tampa potřebuje udělat již jen jediný krok.

Obrovskou zásluhu na obratu vývoje v sérii má český útočník ve službách Lightning Ondřej Palát (20:25, 1+0, +/-: 0, 4 střely). V utkání číslo tři vstřelil vítězný gól v 60. minutě, pak se blýskl bilancí 1+2 a naposledy znova rozhodl v samém závěru řádné hrací doby. Časomíra se v pátém duelu zastavila na 58 minutách a 10 vteřinách, když rodák z Frýdku-Místku ztečoval za záda Igora Šesťorkina střelu od modré čáry v podání Michaila Sergačjova. Krátce na to pak výsledek pojišťoval do prázdné klece Brandon Hagel.

Průběžné smírné skóre 1:1 se zrodilo ve druhé hrací části poté, co v první třetině hostující forvardi Nikita Kučerov a Nick Paul trefili brankovou konstrukci. Jako první šli do vedení domácí, do jejichž sestavy se po odstoupení ze čtvrté partie vrátil český forvard Filip Chytil (12:03, -2, 1 střela). Radost fanouškům Rangers v 31. minutě udělal bek Ryan Lindgren, jenž uspěl střelou od levého mantinelu. Za Tampu kontroval rovněž zadák, zakrytého výhledu Šesťorkina využil v 38. minutě Sergačjov. Za svůj výkon (1+1) byl pak vyhlášen první hvězdou duelu před spoluhráčem z brány Andrejem Vasilevským, který si poradil s 24 z 25 střel Rangers.

„Měli jsme dobré střídání. Zbývaly poslední dvě minuty a nacpal jsem se před bránu. Střela se mi odrazila od kolena, Sergie to udělal skvěle,“ komentoval klíčovou situaci Palát, jenž v letošním play off posbíral už 14 bodů (8+6) z 16 duelů. Ve své kariéře v NHL rozhodl už 11 zápasů play off. V daném ohledu je v lize mezi stále aktivními hráči na třetím místě za Joem Pavelskim (14 vítězných gólů z play off) a Jevgenijem Malkinem (13).

Výsledek NHL

Finále Východní konference - 5. zápas: