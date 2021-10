Chytil skóroval za Rangers, v bráně se představili Vaněček s Vejmelkou

Rangers si přispali třetí výhru v řadě poté, co uspěli 3:1 na ledě Nashvillu. Pomohla jim k tomu i otevírací branka českého centra Filipa Chytila (13:03, 1+0, +2, 4 střely), jenž ve 3. minutě udeřil z vůbec první střely hostů na brankáře Juuse Sarose. Střelecký výčet sezony si otevřel málo vídaným bekhendovým zakončením z pravého kruhu.

Ve druhém dějství vrátil Predators do hry svou premiérovou trefou kariéry v NHL Philip Tomasino. Rozhodnutí pak přinesla až třetí hrací část, ve které zlomil výsledek na stranu New Yorku Alexis Lafreniere. V poslední minutě pak ještě do prázdné brány zamířil Barclay Goodrow.

Výsledky:

Nashville Predators Nashville Predators : New York Rangers New York Rangers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Góly:

27:01 Tomasino (Johansen, Fabbro) Góly:

02:12 Chytil (Blais, Lafreniere)

50:53 Lafreniere (Blais, A. Fox)

59:54 Goodrow Sestavy:

Saros (Rittich) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Borowiecki, Benning – Duchene, Johansen, F. Forsberg – Kunin, Mikael Granlund (A), Tolvanen – Jeannot, Sissons, Trenin – Tomasino, Novak, Cousins. Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – A. Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Lundkvist, Nemeth – Kreider (A), Zibanejad, Panarin (A) – Blais, Chytil, Lafreniere – Goodrow (A), K. Rooney, Dryden Hunt – Reaves, McKegg, M. Barron. Rozhodčí: Furlatt, Meier – Deschamps, Pancich Počet diváků: 17 159

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Góly:

04:10 Dubois (Connor, J. Svečnikov)

21:01 Copp (N. Schmidt, P. Stastny)

41:30 Morrissey (N. Schmidt, Dubois)

57:11 Connor

58:46 Connor Góly:

02:46 T. Terry (Fowler, Shattenkirk) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Morrissey (A), Pionk, Dillon, DeMelo, Stanley, Beaulieu – Ehlers, Copp, P. Stastny (A) – J. Svečnikov, Dubois, Connor – Vesalainen, Lowry (A), Harkins – Riley Nash, Toninato. Hlavní trenér: Paul Maurice. Sestavy:

J. Gibson (Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Manson (A), Fowler, Shattenkirk, Mahura – T. Terry, Getzlaf (C), Milano – Rakell, Zegras, Henrique – Silfverberg (A), Lundeström, Steel – D. Grant, Groulx, Deslauriers. Hlavní trenér: Dallas Eakins. Rozhodčí: Peter MacDougall, Justin St. Pierre. Čároví: Steve Barton, Ryan Daisy Počet diváků: 13886

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Góly:

41:29 - (Dzingel, Ladd) Góly:

18:02 Foegele (Kassian, Bouchard)

26:31 Hyman (Nugent-Hopkins)

28:53 McDavid (Puljujärvi, Barrie)

49:05 Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins)

50:58 McDavid (Nugent-Hopkins, Barrie) Sestavy:

K. Vejmelka (C. Hutton) – Strälman, Chychrun (A), V. Söderström, Gostisbehere, Timmins, Ljubuškin – Keller, N. Schmaltz, Crouse – Dzingel, Johan Larsson, Ladd (A) – Kessel, T. Boyd, L. Eriksson – Jaškin, Beagle (A), Ch. Fischer. Sestavy:

Koskinen (S. Skinner) – Barrie, Nurse (A), Ceci, Keith, Bouchard, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Kassian, D. Ryan, Foegele – Turris, Devin Shore, Brendan Perlini. Rozhodčí: Syvret, Sutherland – Baker, Gibbons Počet diváků: 9 748

New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Góly:

53:18 Kuokkanen (Severson, Mercer) Góly:

04:14 Mantha (Sprong, T. van Riemsdyk)

09:33 D. Orlov (Ovečkin, Kuzněcov)

29:56 Sprong

49:16 Kuzněcov (T. Wilson) Sestavy:

Wedgewood (Daws) – D. Hamilton (A), Graves, P. K. Subban, Siegenthaler, Severson (A), Colton White, Geertsen – Bratt, N. Hischier (C), Zacha – Šarangovič, M. McLeod, Kuokkanen – Tatar, Mercer, A. Johnsson – F. Gauthier, Vesey. Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Sprong, Eller, Mantha – Oshie (A), McMichael, Sheary – Hathaway, N. Dowd, Hagelin. Rozhodčí: Luxmore, Markovic – Murray, Berg Počet diváků: 12 377

Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Góly:

14:32 S. Reinhart (Marchment, A. Lundell)

29:04 S. Bennett (Ekblad, Huberdeau)

39:13 Verhaeghe

58:47 A. Lundell (Marchment, Gudas) Góly:

19:06 Rantanen (Girard, MacKinnon) Sestavy:

Bobrovskij (S. Knight) – Ekblad (A), Weegar, Gudas, Forsling, Montour, Connauton – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Tippett, S. Bennett, Huberdeau (A) – S. Reinhart, A. Lundell, Marchment – Hörnqvist, Luostarinen, Vatrano. Sestavy:

J. Johansson (Kuemper) – Makar, Girard, E. Johnson, Byram, J. Johnson, R. Murray – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Compher, Kadri, Burakovsky – L. O'Connor, Jost, Helm – M. Kaut, M. Malcev, Ranta. Rozhodčí: Mclsaac, Blandina – Kovachik, Smith Počet diváků: 11 245

Ottawa Senators Ottawa Senators : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Góly:

10:06 Batherson (B. Tkachuk, Zub) Góly:

21:58 Couture (B. Burns, T. Meier)

34:36 Labanc (E. Karlsson, W. Eklund) Sestavy:

M. Murray (A. Forsberg) – Zub, Chabot (A), N. Zajcev, Del Zotto, J. Brown, Holden – Batherson, Norris, B. Tkachuk – C. Brown (A), Pinto, N. Paul (A) – Formenton, Tierney, Stützle – Ennis, L. Shaw, Sanford. Sestavy:

J. Reimer (Hill) – B. Burns (A), M. Ferraro (A), E. Karlsson, M.-É. Vlasic, J. Middleton, R. Šimek – T. Meier, Couture (C), Dahlén – Balcers, Hertl, W. Eklund – Labanc, Bonino, Nieto – Pederson, Weatherby, Cogliano. Rozhodčí: Rank, Lambert – Brisebois, Murchison Počet diváků: 8994

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Calgary Flames Calgary Flames 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

10:06 E. Lindholm (J. Gaudreau, Gudbranson)

14:33 Mangiapane (Gudbranson, D. Dubé)

57:42 M. Tkachuk (J. Gaudreau) Sestavy:

Nedeljkovic (Greiss) – DeKeyser (A), Hronek, Seider, Leddy, G. Lindström, M. Staal (A) – Bertuzzi, Dylan Larkin (C), L. Raymond – Fabbri, P. Suter, Zadina – Naměstnikov, M. Rasmussen, Erne – Givani Smith, Stephens, Gagner. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Välimäki – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk – Coleman, Backlund, T. Pitlick – Mangiapane, D. Dubé, B. Ritchie – T. Lewis, Monahan, Lucic. Rozhodčí: Rooney, Hanson – Apperson, Alphonso Počet diváků: 14 241

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Islanders New York Islanders 3:2P (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0) Góly:

38:00 Jenner (O. Bjorkstrand, J. Voráček)

38:33 Sillinger (Gavrikov, O. Bjorkstrand)

61:49 Laine (Werenski, O. Bjorkstrand) Góly:

30:35 Mayfield

45:03 Barzal (Dobson, M. Martin) Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Bean, Werenski (A), A. Boqvist, Gavrikov, Peeke, Harrington – J. Voráček, Jenner (C), Laine – Činachov, Roslovic, Nyquist – O. Bjorkstrand (A), Sillinger, Texier – Hofmann, Kuraly, E. Robinson. Sestavy:

I. Sorokin (Schneider) – Pulock, Pelech, Dobson, Chára, Mayfield, Greene – Palmieri, Barzal, A. Lee (C) – Bailey (A), Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Schlenker, Schrader – Nansen, Suchánek Počet diváků: 12 937

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly:

08:26 DeBrincat (P. Kane, S. Jones) Góly:

06:36 Dickinson (Highmore, Höglander)

29:55 Pearson (Q. Hughes, Garland)

38:21 Boeser (Elias Pettersson, J. T. Miller)

58:58 Garland (Poolman, T. Myers) Sestavy:

Lankinen (M.-A. Fleury) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, McCabe, E. Gustafsson, R. Stillman – P. Kane (A), Dach, Hagel – Khaira, J. Toews (C), D. Kubalík – D. Strome, Borgström, DeBrincat (A) – Entwistle, R. Carpenter, T. Johnson. Sestavy:

Demko (Halák) – Ekman-Larsson (A), T. Myers, Poolman, Q. Hughes, Burroughs, Rathbone – Boeser, Elias Pettersson, J. T. Miller (A) – Garland, Horvat (C), Pearson – Höglander, Dickinson, Highmore – Chiasson, Lammikko, Dowling. Rozhodčí: Dwyer, Pochmara – Galloway, Gawryletz Počet diváků: 20 490