Kubalík se trefil za Chicago, po nájezdech ale slavila Arizona

Hokejisté Arizony v neděli opět ukázali, že nepatří k předním celkům Západní konference náhodou. Po první třetině zápasu na ledě Chicaga byl stav již 3:1 pro domácí, nakonec si ale Coyotes odvezli dva body za výsledek 3:4 po nájezdech.

U všech branek Blackhawks z vydařené úvodní dvacetiminutovky figuroval kapitán Jonathan Toews, jenž byl s bilancí (1+2) zvolen za druhou hvězdu zápasu. Skóre otevíral už po 53 vteřinách hry a následně asistoval u využité přesilovky Alexe DeBrincata a sedmé trefy sezony Dominika Kubalíka (13:02, 1+0, +1, 3 střely).

Český nováček v 18. minutě po vyhraném buly v útočném pásmu pohotově tečoval střelu obránce Connora Murphyho. Jeho krajan David Kämpf (15:15, +/-: 0, 1 střela) v utkání nebodoval a se svými spoluhráči ve druhé hrací části nezabránil dvěma přesilovkovým akcím hostů. Arizona dokázala vyrovnat na 3:3 díky trefám Conora Garlanda a Carla Söderberga.

Prvně jmenovaný navíc neřekl své poslední slovo, když domácího brankáře Robina Lehnera překonal i v penaltovém rozstřelu a právě jeho trefa byla nakonec tou rozdílovou. Garland si tak vysloužil post první hvězdy. Coyotes se zlepšili na průběžných 40 bodů a drží krok s Edmontonem a Coloradem (rovněž 40 bodů) v těsném závěsu za lídry Západu ze St. Louis (42 bodů). Chicago naopak se ziskem 30 bodů platí za třetí tým od spodních pater tabulky.

Podobně jako Arizona na kluzišti soupeře v neděli loupili i hokejisté Rangers, kteří uhráli jasnou výhru 5:0 nad Vegas. Gólmana Malcolma Subbana, jenž v posledních dnech dostává starty při absenci z rodinných důvodů jedničky Marc-Andre Fleuryho, překonali Artěmij Panarin, Chris Kreider, Jacob Trouba, Jesper Fast a Mika Zibanejad.

Jedním z mála hráčů Golden Knights, který nespadl do záporné bilance statistiky +/- byl český útočník ze čtvrté formace Tomáš Nosek (9:46, +/-: 0, 2 střely). První hvězdou duelu nemohl být zvolen nikdo jíný, než brankář vítězů Alexandar Georgijev. Ruský gólman s bulharskými kořeny na svou druhou nulu sezony a čtvrtou kariéry v NHL potřeboval 38 zákroků.

Obránce New Yorku Libor Hájek je mimo hru se zraněným kolenem a centr Filip Chytil (10:15, +1) svou dosavadní bilanci 8+2 nerozšířil už v pátém startu za sebou.

Překvapením skončil domácí souboj Edmontonu s nevýrazným Buffalem, které si díky první trefě sezony obránce Colina Millera odvezlo výhru 3:2 po prodloužení.

Už v první třetině Sabres poslali do trháku Kyle Okposo a Johan Larsson. Favorizovaní Oilers srovnali krok ve druhém dějství zásluhou Rileyho Sheahana a Joakima Nygarda. Hvězdní útočníci Connor McDavid a Leon Draisaitl však své vedení v tabulce produktivity soutěže tentokrát navýšit nedokázali, proti byl gólman Linus Ullmark (kryl 26 z 28 střel).

„Bavili jsme se o tom mezi třetinami a před zápasem. Chtěli jsme to uhrát pro něj (trenéra Ralpha Kreugera). Víme, co to pro něj znamená. Jeho angažmá u Oilers neskončilo ideálně. Nepřiznal by to, ale určítě to pro něj má váhu,“ komentoval speciální motivaci Sabres jeden ze střelců Okposo. Současný kouč Buffala Ralph Kreuger vedl Edmonton v ročníku 2013.

Výsledky NHL:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New York Rangers New York Rangers 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Góly:

Góly:

11:03 Panarin (M. Staal, DeAngelo)

11:13 Kreider (R. Strome, R. Lindgren)

27:14 Trouba (R. Strome)

30:32 Fast (Trouba, Skjei)

55:05 Zibanejad (Kakko, Panarin) Sestavy:

M. Subban (M.-A. Fleury) – McNabb, Schmidt, Hague, Theodore, Merrill, Engelland – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Stephenson, Glass, Tuch – Carrier, Nosek, Reaves. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Skjei, Trouba, M. Staal, DeAngelo, R. Lindgren, Fox – Lemieux, Zibanejad, Kakko – Panarin, R. Strome, Kreider – Fast, Chytil, Bučněvič – McKegg, B. Howden, Br. Smith. Rozhodčí: Pochmara, Skilliter – Smith, Mills Počet diváků: 18.236

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 3:4N (3:1, 0:2, 0:0 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

00:53 J. Toews (de Haan)

08:40 DeBrincat (P. Kane, J. Toews)

17:55 D. Kubalík (C. Murphy, J. Toews) Góly:

11:00 Fischer (Dvorak, Schmaltz)

26:32 Garland (Söderberg, Schmaltz)

28:53 Söderberg (Keller, Kessel)

65:00 Garland Sestavy:

Lehner (Crawford (A)) – Seabrook (A), de Haan, Gilbert (C), E. Gustafsson, C. Murphy, Koekkoek – A. Nylander (A), J. Toews, Saad – P. Kane, D. Strome, DeBrincat – D. Kubalík, Kämpf, Z. Smith – Dach, Carpenter, Sikura. Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski (A), Oesterle, Ljubuškin – Keller, Stepan, Hinostroza – Dvorak, Schmaltz, Garland – Crouse, Söderberg, Kessel (A) – Grabner, Richardson, Fischer. Rozhodčí: Lambert P. a O ́Rourke D

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3P (0:2, 2:0, 0:0 - 0:1) Góly:

28:25 Sheahan (Nygård, Nurse)

35:56 Nygård (Nurse, Haas) Góly:

04:08 Okposo (Scandella)

10:43 Jo. Larsson (Asplund, Vesey)

61:13 C. Miller (Ma. Johansson, Eichel) Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Bear, Nurse, Klefbom (A), A. Larsson (A), Persson, K. Russell – Kassian, McDavid (C), Draisaitl – Neal, Nugent-Hopkins, Khaira – Chiasson, Haas, Nygård – J. Archibald, Sheahan, M. Granlund. Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Montour, Jokiharju, Scandella, Bogosian, C. Miller (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Asplund, Ma. Johansson (A), Skinner – Sheary, Rodrigues, Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons. Rozhodčí: StPierre, Rank – Suchánek, MacPharson Počet diváků: 17 227

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Góly:

09:02 Scheifele (Connor, Perreault)

38:09 Lowry (Copp, Perreault)

55:38 Scheifele (Wheeler, Pionk) Góly:

09:34 Silfverberg (Rakell)

48:04 D. Shore Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey, Pionk, Sbisa, Bitetto, Beaulieu – Laine, Scheifele, Connor – Roslovic, Wheeler, Ehlers – Perreault, Lowry, Copp – L. Shaw, Luoto, N. Shore. Sestavy:

R. Miller (Stolarz) – Gudbranson, Fowler, Del Zotto, H. Lindholm, Holzer, Guhle – Terry, Getzlaf, D. Shore – Silfverberg, Steel, Rakell – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie – Rowney, D. Grant, Deslauriers – Comtois. Rozhodčí: Morton, Walsh – Berg, Mach Počet diváků: 15 325

Florida Panthers Florida Panthers : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Góly:

04:31 Yandle (Huberdeau, Barkov)

08:15 Barkov (Dadonov, Huberdeau)

26:32 Matheson (Ekblad, Vatrano)

50:19 Connolly (Hoffman, Yandle)

58:31 Vatrano (Weegar, Ekblad) Góly:

10:13 Labanc (E. Karlsson, E. Kane) Sestavy:

Bobrovskij (Driedger) – Ekblad, Weegar, Strålman, Yandle, Brown, Matheson – Dadonov, Barkov, Huberdeau – Connolly, Trocheck, Hoffman – Acciari, Saarela, Vatrano – Sceviour, B. Boyle, Toninato. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns, Ferraro, E. Karlsson, Vlasic, Heed, Dillon – Goodrow, Couture, E. Kane – Marleau, Hertl, Meier – Labanc, J. Thornton, Sörensen – M. Karlsson, Gambrell, Gregor. Rozhodčí: Pollock, Rehman – Kovachik, Barton Počet diváků: 11 340