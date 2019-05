St. Louis nedalo San Jose šanci a slaví postup do finále Stanley Cupu

Hokejisté St. Louis píší v zámoří velký příběh. V letošní základní části si prošli velkou krizí. Ještě v lednu patřili k nejhorším v celé soutěži, což odvoláním odnesl trenér Mike Yeo. Jeho nástupce Craig Berube pak dokázal téměř nemožné. Zvládl totiž ambiciózní kádr probudit natolik, že se dostal do play off a hlavně v něm přešel přes tři soupeře až do finále Stanley Cupu.

Blues vyřadili 4:2 na zápasy Winnipeg, v dramatickém souboji 4:3 Dallas a ve finále Západní konference v úterý završili vyřazení zraněními sužovaného San Jose po výsledku 4:2 na zápasy. Už samotná účast ve vyřazovacích bojích byla pro St. Louis úspěch, o to větší radost mají z první účasti ve finále Stanley Cupu od roku 1970.

Zajímavou shodou okolností je, že v daném ročníku se Blues rovněž utkali s Bostonem. Ten tehdy triumfoval hladce 4:0 na zápasy a napodobil tak Montreal, který Blues stejným poměrem vyprovodil ze závěrečné bitvy o stříbrný pohár v předešlých dvou ročnících 1968 a 1969. St. Louis tedy Stanley Cup dosud ve sbírce nemá, to Boston slavil už v šesti případech. Finálová série odstartuje v pondělí 27. května na ledě Bruins.

San Jose, které na rozdíl od St. Louis absolvovalo náročný sedmý zápas v obou úvodních sériích, do šesté partie proti St. Louis nastoupilo bez tří klíčových opor. Kromě českého centra Tomáše Hertla chyběli i kapitán Joe Pavelski a švédský ofenzivní obránce Erik Karlsson. Blues se naopak opět opírali o skvělou formu mladého brankáře Jordana Binningtona, který pochytal 25 z 26 střel a opět si vylepšil klubový rekord v počtu vychytaných výher v play off.

25letý Kanaďan dostal důvěru od trenérů až v průběhu sezony na základě nevýrazných výkonů Jakea Allena a právě on dodal Blues potřebný klid k obratu v hrozivě rozehraném ročníku. Po vychytané nule z pátého duelu jej tentokrát překonal jen jediný střelec, když v 27. minutě snižoval na průběžný stav 2:1 pro domácí Dylan Gambrell.

Blues si vypracovali úvodní náskok v zahajovací třetině. Už ve 2. minutě je poslal do vedení David Perron a v 17. minutě z přesilovky udeřil Vladimir Tarasenko. Po zmiňovaném snížení Sharks navíc další využitou přesilovkou uklidnil domácí Brayden Schenn. Ve třetí třetině pak ještě navýšili skóre Tyler Bozak a Ivan Barbašev. S trofejí pro vítěze play off Západní konference Clarence S. Campbell Bowl se hokejisté Blues z pověrčivosti jen vyfotili a nikdo jí nepozvedl.

Finále Západní konference - 6. zápas: