Washington sází na českého brankáře. To nečekal nikdo, uznává Vaněček

„Velká paráda,“ neskrývá Vaněček nadšení během víkendového telefonátu. „Vůbec jsem to nečekal, vždyť jsem v NHL ještě nikdy nechytal. A oni mi důvěřují rovnou pro play off. Trenéři mi řekli, že si to po těch pěti letech a výborných výkonech zasloužím.“



Český brankář počítá správně, Capitals jej draftovali už v roce 2014, od té doby na farmě v Hershey Bears urputně zápolí o místo a o šanci v NHL.

A pořád zůstává na nule.

Do brány ho nepouštěla dlouholetá opora Braden Holtby, v hierarchii ho přeskočil i talentovaný mladík z Ruska Ilja Samsonov.

„Ani nepočítám, kolik lidí se mě ptalo, jak to můžu vydržet. Jasně, někdy mě to po špatným zápase vzalo, naštvanej jsem si říkal, že to nemá smysl. Ale mám sen, nikdy to nedošlo do situace, abych volal agentovi, že končím,“ vzpomíná Vaněček.

„A teď jsem vážně moc rád, že jsem vydržel. Nikdo to nečekal, ani já ne. Přijde mi to skoro jako znamení. Prostě úžasný.“

Původně měl na lavičce jako náhradník sedět právě Samsonov, který letos v NHL debutoval a ve 26 zápasech udržel slušnou úspěšnost 91,3 procent. Podle oficiálních zpráv se ale ještě v Rusku během koronavirové pauzy zranil, následně nesplnil fyzické testy a vyřadil se ze hry.

Uvolněná pozice náhradníka čekala buď na Vaněčka, nebo ve 28 letech mnohem zkušenějšího Pheonixe Copleyho.

„Vítek si to vybojoval. Mrzí mě, že jsme mu v NHL nedokázali dát za ty roky žádnou šanci, protože v AHL chytal opravdu výborně. Makal, zlepšoval se,“ tvrdí generální manažer organizace Capitals Brian MacLellan.

„Taky se dvakrát dostal na Utkání hvězd a teď měl velice solidní sezonu,“ připomíná hlavní kouč Todd Reirden.

„Já na něm moc oceňuju, že za každé situace zůstává pozitivní. Tak se přece pozná ideální parťák do kabiny. Vidím na něm, jak ho to všechno baví, je nadšený. A upřímně, všichni víme, že je mnohem lepší, než co jsou lidi zatím ochotni uznat,“ smeká brankář Holtby.



Vaněček netuší, jestli příležitost dostane, ale mohl by. Capitals začnou v pondělí od 22 hodin středoevropského času proti Tampa Bay Lightning své krátké účinkování ve čtyřčlenné skupině o nasazení do play off. Vypadnout ještě nemohou, tak proč českého mladíka neotestovat?

„Čekám na to už dlouho, teď mi dali třetí třetinu přípravy s Carolinou a i když jsem dostal jeden gól, dařilo se mi. To je úžasný, když si vezmu, že soupeř hrál v plné síle. Prostě NHL, tak snad to tím neskončí. Nepolevím a budu připravenej za Holtbyho zaskočit. Nikdy nevíte, co se může stát,“ říká Vaněček.



Také bostonský Vladař může doufat Při absenci Tuukky Raska byl v noci na neděli přítomen na střídačce Boston Bruins další český zelenáč. Ani 22letý Dan Vladař v NHL ještě nechytal.

„Život v bublině“ proto tráví s nečekaným nadšením. Jako by oplocený komplex hotelu v Torontu získal radostnější barvy, byť omezení mu nevšední dobu připomínají neustále.

Z hotelu mohou hokejisté málokam. Na tenisový kurt, fotbalové hřiště, zaházet si talířem, k basketbalovému koši, do restaurace.

Do toho každý den testování...

„Jak vám šťourají v nose, to je nepříjemný. Ale víte co... Vydržím, jsem součástí týmu a máme fakt velkou šanci na Stanley Cup!“ doufá Vaněček.

On k poháru může taky pomoci.