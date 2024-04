Hertlovi ve Vegas říkají: Nenáviděli jsme tě. Teď ho milují. A syn prý bude v šoku

První gól v novém týmu, jistota play off po dlouhé době. Tomáši, jak to prožíváte?

Nikdo nečekal, že by mě mohli vyměnit. Ještě k rivalovi, se kterým jsme první roky sehráli hodně vyhrocených zápasů! A teď za ně hraju? Vzpomínám si, jak jsme tehdy porazili Vegas v sedmém zápase a dostali se až do konferenčního finále. Dlouhá doba.

Není divné nosit na sobě dres s logem Golden Knights?

Rivalita za ty roky opadla. Kluci mě hned vzali, fanoušci taky. Když mě vyměnili, potkal jsem lidi, co mi řekli, že mě ještě tři dny zpátky nesnášeli, ale teď že mě milují. A bylo to vidět. Jak jsem dal gól, hala křičela.

Podívejte se na Hertlův gól:

To vám fanoušci opravdu řekli?

Ve srandě, ale v lásce mě asi úplně neměli samozřejmě. Beru to teda spíš jako pochvalu. Jsem úplně na druhé straně, než jsem býval. Mám vážně radost, že jsme teď vyhráli, protože na na play off se těším úplně nejvíc.

Váš odchod ze San Jose byl ale velice emotivní.

Byl jsem za výměnu rád, ale když jsem se s klukama a lidma z klubu loučil... Měli jsme výborné vztahy. S Loganem Couturem jsme blízcí kamarádi, hráli jsme spolu jedenáct let. Takže jsme prožili emotivní a těžký den. I manželka a děti, co se tam narodily. San Jose bude vždycky můj druhý domov, strávil jsem tam jedenáct let. Už nikdy nebudu hrát tak dlouho za jeden tým.

Jste s rodinou rád, že se stěhujete z tepla do tepla?

Přitom jen čtyřicet minut odsud se dá lyžovat! Člověk si myslí, že tu je jen strip (slavná ulice) a kasina, ale tady je po okolí tolik parků. Navíc už mám dům a kde bydlet. Příští týden, den před posledním zápasem sezony, budeme v našem. Vlastně pomohlo, že jsem nehrál po výměně, mohl jsem v klidu přijet, trénovat a zařizovat.

Rodinu tu už máte?

Přiletěla ve čtvrtek, už nám v San Jose vystěhovali celý dům. V neděli se děti přijdou poprvé podívat na hokej a pro staršího syna to bude trochu šok, jak to už na rozbruslení řve. V San Jose to je totiž těžší.

Útočník Vegas Tomáš Hertl cloní před brankou Minnesoty, kterou střeží gólman Marc-André Fleury.

Atmosféra je opravdu tolik odlišná?

Už na rozbruslení vás to nabije. Tady to žije hokejem všude, až mě to překvapuje. Kamkoliv jdu, vidím logo klubu. Když jsem hrál proti nim, ani jsem si neuvědomoval, jak to prožívají.

Na spoluhráče jste si zvykal snadno?

S klukama se skamarádíte rychle, pro manželku to bude horší. Jak jsem nehrál, spoustu času jsem strávil se Stonym (Mark Stone), taky léčil zranění. A kluci byli rádi, vítali mě konečně na druhé straně, doteď jsme byli rivalové.

Dnes tu zápasí na turnaji UFC Jiří Procházka, nepůjdete se podívat?

Ptal jsem se na lístky a chtěl jsem jít, je unikátní mít tu Čecha, ale v neděli hrajeme hned ve dvanáct. Prochymu budu každopádně fandit. Máme před turnajem dětskou týmovou oslavu, ale jak přijdu domů, hned to zapnu. UFC mě baví a přijde mi super, že tu budu mít do budoucna příležitost se podívat. Snad někdy stihnu i Prochyho. Je úžasnej, teď to doufám urve.

Odkdy sledujete UFC?

Začalo to s Conorem McGregorem, stal jsem se jeho velkým fanouškem. A jak jsem se dostal do NHL, kluci to tu už dávno sledovali. V létě sem i létali na turnaje, protože to měli blízko. A já dřív dělal thajský box, mám k bojovým sportům blízko.

Jak vám thaibox šel?

Mně to vždycky pomáhalo na kondici. I když jsem nebyl žádná hvězda, tak mě to bavilo. Pomáhalo mi to protahovat se.