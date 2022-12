Hertl si nezahraje za faul vysokou holí ve dvou zápasech San Jose

Hertl je druhým nejproduktivnějším Čechem v této sezoně zámořské ligy po Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Ve 33 zápasech nasbíral 11 gólů a 21 asistencí, což ho řadí i na druhé místo týmových statistik. Sharks bude chybět v dnešní odvetě s Flames i o dva dny později v utkání s Minnesotou. Nastoupí až 27. prosince ve Vancouveru.

Po faulu vysokou holí dostal Hertl v zápase dvouminutový trest, dodatečně jej v pondělí suspendovalo oddělení pro bezpečnost hráčů.

Hertl řekl, že byl frustrovaný, protože ho švédský útočník Lindholm krosčekoval do ruky. „Chtěl jsem ho jen seknout do hokejky. Hůl mi ale vyletěla trochu vysoko. Nemyslel jsem, že je to tak blízko obličeje. Je to moje chyba. Nikdy nechcete nikoho takhle faulovat,“ řekl český útočník deníku San Jose Mercury News.

Lindholm vzápětí v přesilové hře zvýšil na 3:1 a pomohl Calgary k vítězství 5:2. Hertl si v zápase připsal gól a asistenci.