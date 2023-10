Šimek míří o patro níž, San Jose poslalo českého zadáka na farmu do AHL

Šimek se zranil hned v prvním přípravném zápase 27. září ledě Anaheimu při blokování střely Nikity Nestěrenka. Do plného tréninku se zařadil až ve středu. Na zranění má smůlu, v minulé sezoně odehrál za Sharks jen 44 utkání a za pět sezon dohromady 209 zápasů. Potýkal se s otřesy mozku, problémy s kolenem či covidem.

„Každou sezonu je něco. Celé léto jsem doma trénoval, přijel jsem ve formě a připravený hrát. Pak se to stane v první třetině přípravného zápasu,“ řekl Šimek serveru sanjosehockeynow.com. V přípravném období tak odehrál pouhých pět minut.

„Hned po tom, co se to stalo, to byla frustrace. Byl to normální blok. Takových mám padesát každou sezonu a teď mě puk trefil do špatného místa.“

Šimkovi končí po této sezoně se San Jose čtyřletý kontrakt na devět milionů dolarů. Je mu jasné, že není v dobré pozici pro setrvání v klubu, kde jako nedraftovaný volný hráč podepsal v roce 2017 roční dvoucestný kontrakt a vydal se bojovat o NHL z Liberce. Po sezoně v AHL se dočkal šance v ročníku 2018/19 a celkově ve 209 duelech nasbíral 29 bodů za sedm tref a 22 přihrávek.

„Jsem ve stejné pozici každou sezonu. Mám poslední rok smlouvy a chci ukázat to nejlepší, co umím. Uvidíme, co se stane. Budu se snažit každý zápas předvést nejlepší možný výkon,“ uvedl bronzový medailista z loňského mistrovství světa, jenž v roce 2016 získal s Libercem v extralize titul.

Podle kouče San Jose Davida Quinna rozhodlo o Šimkově přeřazení na farmu několik věcí. „Byla to jeho zranění v minulé sezoně, těžký začátek letošního kempu kvůli dalšímu zranění a naše plná soupiska. Nikdy nemůžu zpochybnit jeho profesionalitu a úsilí. Když bude na farmě pracovat nadále jako dosud, určitě se do kádru někdy vrátí,“ podotkl Quinn.