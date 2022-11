Schovejte hřívy! NHL zpřísňuje rozcvičky, bez helmy jen s výjimkou

„NHL zavádí povinnost nosit přilbu v předzápasovém programu,“ informoval před pár dny na Twitteru renomovaný novinář Chris Johnston ze stanice TSN.

Změna se neprojevuje okamžitě. Proto nejspíš ani vedení soutěže nevydávalo žádné oficiální komuniké. „Pravidlo platí pro hráče, kteří vstoupili do soutěže v sezoně 2019/2020 či později. Ostatní mají výjimku,“ upřesňuje Johnston.

V praxi to znamená, že Blümel, další čeští nováčci Jiříček nebo Lauko či budoucí světový výkvět jako Lafreniére, Stützle nebo Slafkovský si už musí nasazovat helmu při rozcvičce automaticky. Ostatně ona i většina současného osazenstva NHL to praktikuje bez nařízení.

Naopak kromě ruského kanonýra Ovečkina se bez ochrany hlavy často rozehřívá i kapitán Tampy Stamkos nebo například trio Seattlu Dunn, Larsson nebo Tanev, jenž rád dává na odiv svoji hřívu.

Někdy je to frajeřinka, jindy spíš zvyk či rituál, jichž se plejeři zarytě drží. „Líbí se mi to. Je to něco, čím se NHL proslavila,“ řekl pro Tampa Bay Times Victor Hedman, Stamkosův neméně známý spoluhráč. „Jako kluk sníte o tom, že se tam jednou dostanete, a helmu si minimálně taky jednou nevezmete.“

Zpravidla jde i o vděčnou chvilku, kdy fanoušci mohou snadno rozeznat některé svoje idoly. Postupné utahování pravidel mezi příznivci vyvolalo rozporuplné reakce. „Trapné. Pro propagaci hokeje to není vůbec dobré,“ napsal na Twitteru Shane O’Brien, autor podcastu pro stanici Sportsnet.

To třeba takový Jake Leschyshyn z Vegas při předzápasové rozvičce helmu neodkládá.

Vedení soutěže se novou úpravou pokouší důsledněji dbát o zdraví hokejistů. Rozcvička bez helmy se jeví neškodně, jen si ale na internetu vyhledejte deset let starý záběr Taylora Halla.

Tehdejší forvard Edmontonu při rozehřívání podklouzl, po kolizi ho zasáhla spoluhráčova brusle a Hall může být rád, že z děsivého střetu vyvázl s monoklem a obří jizvou, která si vyžádala desítky stehů.

Zbloudilý odraz puku při rozcvičce minulý měsíc zase na tři utkání vyřadil losangeleského beka Alexandra Edlera. Podobných smůlovatých zranění z rozcviček najdete bezpočet. Nasazená helma by nezřídka některé úrazy mírnila.

NHL se vlastně jen drží osvědčeného přístupu. V roce 1979 se zavedlo, že nově příchozí hokejisté v poli musí k povinné výbavě přiřadit i helmu. „Plíživé“ pravidlo způsobilo, že ještě počátkem 90. let se prohánělo po kluzištích NHL pár veteránů bez ochrany hlavy. Posledním z nich byl Craig MacTavish, který ji odmítal i těsně před odchodem do penze v roce 1997.

Před třemi lety NHL upravila i regule týkající se ztráty helmy v průběhu hry. Donedávna mohl hokejista dál pokračovat, kdežto nyní musí okamžitě pelášit na střídačku.

Sjednotila se tím pravidla s IIHF a evropským hokejem, kde se helmy striktně nasazují už při rozbruslení. Na podzim 2019 to při obnovené premiéře v extralize poznával i legendární Jaromír Jágr. Za vlající lokny při rozcvičce zaplatil dvě tisícovky. Protože se kladenský bohém nepoučil, po dalším startu se pokuta zdvojnásobila.

Až poté kadeře nadobro skryl. A podobný osud potká i NHL.