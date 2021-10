Čeští hokejisté se v zámoří stěhují na farmy, do AHL míří i Lauko

Jedenadvacetiletý chomutovský odchovanec Lauko, jehož si Bruins vybrali v roce 2018 ve 3. kole draftu na 77. místě, působil v AHL už v uplynulých dvou sezonách a na premiéru v NHL stále čeká.

V přípravě sehrál Lauko za Bruins dva zápasy a připsal si jednu asistenci. V platnost mu vstupuje druhý rok tříleté smlouvy celkem na 2,8 milionu dolarů i s bonusy. Při působení v AHL bude mít základní roční příjem 70 tisíc dolarů.

Minulý ročník při odloženém startu soutěží v Severní Americe Lauko začal v extralize v Karlových Varech a ve 25 zápasech si připsal 10 bodů za pět branek a stejný počet asistencí. V dresu Providence měl ve 23 duelech bilanci 19 bodů (5+14).

Do Severní Ameriky se Lauko vydal po draftu z Chomutova a rok strávil v celku Rouyn-Noranda Huskies v juniorské QMJHL. V AHL má za dvě sezony 45 utkání a 28 bodů (10+18). V české extralize sehrál 110 zápasů a zaznamenal 24 bodů (11+13).

Krutil, Pour a Teplý z Chicaga do Rockfordu

Obránce Michael Krutil a útočníci Jakub Pour s Michalem Teplým se přesunuli z přípravného kempu Chicaga na farmu do Rockfordu, který hraje AHL. Dvaadvacetiletý Pour podepsal v polovině června jako nedraftovaný volný hráč s Blackhawks dvouletou dvoucestnou smlouvu a vydal se do Severní Ameriky z extraligové Plzně. O dva roky mladší Teplý i devatenáctiletý Krutil nastupovali za IceHogs v AHL už v minulé sezoně.

Krutila Chicago draftovalo loni ve 4. kole na 110. pozici. V minulé sezoně vedle jednoho zápasu za juniorku Sparty sehrál čtyři utkání v první lize za Litoměřice a na přelomu roku se přestavil na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu.

Za Rockford sehrál 21 utkání a nasbíral tři asistence. V extralize má na kontě jeden zápas za Spartu ze sezony 2019/20. Odchovanec Letňan s Chicagem ještě kontrakt pro NHL uzavřený nemá.

Pour za čtyři sezony v extralize za Plzeň sehrál 162 zápasů a nasbíral 47 bodů za 32 branek a 15 asistencí. Odchovanec Rokycan na přelomu dubna a května debutoval v reprezentaci v Euro Hockey Challenge a a ve třech zápasech zaznamenal dvě přihrávky. Dvouletý kontrakt má celkem na maximálně 1,685 milionu dolarů, v AHL roční základní plat 80 000 dolarů.

Teplého draftovalo Chicago v roce 2019 ve čtvrtém kole na 105. místě a loni v dubnu podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Po draftu odešel odchovanec Havlíčkova Brodu z Liberce do celku Winnipeg Ice do juniorské WHL.

Michal Teplý (dole) padá v souboji s kanadským hráčem Raphaelem Lavoiem.

V minulém ročníku účastník posledních dvou mistrovství světa dvacítek a předtím i dvou MS osmnáctek sehrál jeden zápas v extralize za Mladou Boleslav, v němž nebodoval, a tři za prvoligové Litoměřice s bilancí tří přihrávek.

Na loňském turnaji Karjala v Helsinkách si odbyl premiéru i v reprezentaci. Za Rockford sehrál 18 zápasů a připsal si pět bodů za pět asistencí. Nováčkovská smlouva mu může vynést maximálně 2,775 milionu dolarů. V AHL má ale základní roční příjem 70 000 dolarů.

V přípravě sehrál Pour za Chicago jeden zápas a při páteční domácí porážce se St. Louis nebodoval. Krutil ani Teplý se do hry ani v jednom ze čtyř utkání nedostali.

Matěj Chalupa (vlevo) v dresu Hradce.

Už dříve se stejným směrem vydal Matěj Chalupa. Třiadvacetiletý odchovanec pražských Letňan už nastupoval za Ice Dogs v minulé zkrácené sezoně. S Chicagem uzavřel Chalupa loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý dvoucestný kontrakt.

V přípravě před sezonou se Chalupa do sestavy Blackhawks nedostal. O příležitost v NHL tak bude nadále bojovat v Rockfordu, kde si letos připsal ve 27 duelech sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. Předtím působil při odloženém startu soutěží v Severní Americe kvůli pandemii koronaviru na začátku ročníku v extralize v Hradci Králové a v šesti duelech zaznamenal dvě přihrávky.

V Chicagu má smlouvu na 925 tisíc dolarů ročně, z čehož je 92 500 podpisový bonus. Na farmě bude mít základní příjem 70 000 dolarů. V extralize má na kontě za Plzeň a Hradec Králové 134 utkání a 41 bodů (11+30).

Pekař se z Buffala na farmu

Útočník Matěj Pekař zamířil z přípravného kempu Buffala na farmu do Rochesteru. Jedenadvacetiletý rodák z Turnova už hrál za Americans v minulém ročníku, který začal při odloženém startu soutěží v Severní Americe v prvoligových Benátkách nad Jizerou a potom si odbyl i premiéru v extralize v dresu Liberce.

Matěj Pekař (vlevo) se snaží zastavit Švéda Bäcka.

V přípravě nastoupil Pekař za Sabres jen v pátečním domácím utkání s Pittsburghem. Při porážce 1:2 nasbíral sedm trestných minut, protože se hned v úvodu popral s Jordym Bellerivem.

Buffalo Pekaře draftovalo v roce 2018 ve čtvrtém kole na 94. místě. Do Severní Ameriky odešel už o tři roky dříve. V 15 letech se vydal z Liberce do týmu Jimmy Johns NJPHL a po roce přešel do Oakland Jr. Grizzlies v T1EHL. Potom působil v týmech Muskegon Lumberjacks v USHL, Barrie Colts a Sudbury Wolves v OHL.

I Krále poslalo Toronto do AHL

Obránce Filip Král putoval z kempu Toronta Maple Leafs do farmářského týmu Toronto Marlies. V nižší AHL už jedenadvacetiletý odchovanec Komety Brno hrál v závěru minulé sezony, v které jinak nastupoval v extralize a odbyl si i debut v reprezentaci.

Filip Král (vpravo) z Toronta atakuje v přípravném utkání Tylera Toffoliho z Montrealu.

Maple Leafs si Krále vybrali v roce 2018 v pátém kole draftu a po téměř třech letech ve Spokane ve WHL se loni vrátil do brněnské Komety. V 57 zápasech včetně play off nasbíral 27 bodů za sedm branek a 20 asistencí. V únoru na Švédských hrách v Malmö sehrál při premiéře tři zápasy za národní tým.

Na závěr ročníku se vydal na farmu Maple Leafs a za Toronto Marlies si v deseti duelech připsal dva body za dvě branky. Dovršil tak ročník, který rozjel i v první lize v dresu Přerova, za který zaznamenal v sedmi duelech 10 bodů (2+8).

Jeník z Arizony na farmu do Tucsonu

Útočník Jan Jeník opustil přípravný kemp Arizony a přesunul se do Tucsonu do nižší AHL. Jedenadvacetiletý odchovanec Nymburka na konci minulé sezony debutoval v NHL; představil se v posledních dvou duelech Coyotes v základní části a v obou skóroval.

Arizona draftovala Jeníka v roce 2018 ve třetím kole na 65. místě. Předloni v březnu uzavřel s Coyotes tříletý nováčkovský kontrakt na 2,8 milionu dolarů i s bonusy. Jeho platnost se při pokračujícím působení v Hamiltonu v juniorské OHL odložila.

Jan Jeník v dresu Arizony.

Minulý ročník začal Jeník v druhé finské lize v týmu Ketterä Imatra, za který odehrál sedm utkání, v nichž zaznamenal osm bodů za pět branek a tři asistence. Pak zamířil do Tucsonu a ve 29 duelech v základní části zaznamenal 14 bodů (6+8). V jednom utkání play off jednou skóroval.

Před odchodem do Hamiltonu do OHL v sezoně 2018/19 absolvoval účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho MS osmnáctek v extralize 16 utkání za Liberec a připsal si dvě přihrávky.

Reichel z Winnipegu na farmu do Manitoby

Útočník Kristian Reichel zamířil z přípravného kempu Winnipegu do Manitoby do AHL. Třiadvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichla předtím stihl za Jets dva přípravné zápasy. Při sobotní porážce v Edmontonu 3:4 nebodoval a v neděli při porážce 2:3 ve Vancouveru si připsal gól a asistenci.

Kristian Reichel v barvách Winnipegu.

Reichel za Moose odehrál uplynulé tři sezony a loni si tam jako nedraftovaný hráč vybojoval dvouletou dvoucestnou smlouvu s Jets. V uplynulé zkrácené sezoně nasbíral ve 28 zápasech 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí. Celkem má na kontě v AHL 123 utkání a 39 bodů za 20 tref a 19 přihrávek.

Předtím hrál účastník jednoho mistrovství světa osmnáctek a dvou světových šampionátů dvacítek rok v juniorské WHL za Red Deer. V české nejvyšší soutěži má na kontě za mateřský Litvínov 66 utkání a 12 bodů za pět branek a sedm asistencí.

Plášek z Vancouveru na farmu do Abbotsfordu

Útočník Karel Plášek opustil přípravný kemp Vancouveru a zamířil na farmu do Abbotsfordu do nižší AHL. Jedenadvacetiletého odchovance Přerova draftovali Canucks předloni v 6. kole na 175. místě a letos v červnu s ním podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu.

Karel Plášek v dresu Komety Brno.

Plášek v uplynulé sezoně v extralize sehrál za Kometu Brno 44 zápasů a připsal si šest branek a čtyři asistence. Ve třech duelech nastoupil i v první lize za Přerov a vstřelil tři góly. V dubnu si odbyl premiéru v české reprezentaci a při výhře v duelu Euro Hockey Challenge v Jindřichově Hradci nad Rakouskem 7:2 skóroval.

V extralize má Plášek na kontě za Kometu celkem 124 zápasů, v nichž zaznamenal 12 gólů a 11 asistencí. Syn bývalého útočníka Pardubic, Znojma, Vítkovic či Plzně Karla Pláška s mládežnickými výběry startoval jednou na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát na světových šampionátech dvacítek.

Frk začne sezonu na farmě LA v Ontariu

Útočník Martin Frk byl poslán z prvního týmu Los Angeles na farmu do Ontaria do nižší AHL. Kings předtím museli sedmadvacetiletého odchovance Karlových Varů zařadit na seznam volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral. Za ontarijský tým Reign odehrál Frk téměř celou minulou zkrácenou sezonu a za Kings v ní v NHL nastoupil v jediném utkání. Stejným směrem putoval i brankář Lukáš Pařík.

Frk má ještě na nadcházející ročník platnou jednocestnou smlouvu dohromady na 1,45 milionu dolarů, která mu zaručuje v AHL stejný příjem jako v NHL. Za minulé dvě sezony za Los Angeles odehrál 18 utkání a připsal si šest branek a dvě asistence.

Martin Frk (29) z Los Angeles ujíždí Joonasu Donskoivi z Colorada.

V NHL má Frk i za Carolinu a Detroit na kontě 118 duelů a 39 bodů za 18 gólů a 21 přihrávek. V AHL i za Grand Rapids, s kterým získal v roce 2017 Calder Cup, zaznamenal v 278 zápasech základní části 180 bodů (97+83) a v play off ve 30 startech dalších 25 (8+17).

Dvacetiletého Paříka draftovali Kings předloni ve 3. kole na 87. místě a v červnu uzavřel smlouvu s Reign v AHL. Rodák z Neratovic a odchovanec pražských Letňan začal minulou sezonu v prvoligových Benátkách nad Jizerou. Účastník posledních dvou mistrovství světa hráčů do 20 let v lednu po šampionátu v Edmontonu odešel do týmu Dubuque Fighting Saints do juniorské USHL. V ročníku 2019/20 chytal za Spokane ve WHL.

Vomáčka z Nashvillu na farmu do Milwaukee

Brankář Tomáš Vomáčka zamířil z přípravného kempu Nashvillu na farmu do Milwaukee do nižší AHL. Dvaadvacetiletý rodák z Turnova, jehož Predators draftovali v roce 2017 v pátém kole jako 154. hráče v pořadí, působil v uplynulých třech sezonách na University of Connecticut v NCAA.

S Predators Vomáčka v polovině dubna uzavřel dvouletou nováčkovskou smlouvu s ročním příjem 810 tisíc dolarů při působení v NHL, její součástí byl i podpisový bonus 60 tisíc dolarů. Na stejnou výši klesne jeho příjem při působení na farmách.

Vomáčka v přípravných zápasech za Nashville nenastoupil. Jen v neděli 26. září při porážce na ledě Floridy 1:3 kryl z lavičky záda krajanovi Davidu Rittichovi.

Někdejší mládežnický reprezentant se v roce 2016 vydal z Hradce Králové do mládežnických soutěží do zámoří. Nejdříve chytal rok za Corpus Christi Ice Rays v NAHL a potom sezonu za Lincoln Stars v USHL. Na univerzitě v Connecticutu odchytal za Huskies v minulém ročníku 23 zápasů s průměrem 2,84 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,0 procenta. Jednou udržel čisté konto.