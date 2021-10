Konec testů mezi zámořskou elitou. Myšák či Patera zamířili z NHL níž

Litvínovský odchovanec Myšák v minulé zkrácené sezoně působil na farmě Canadiens v Lavalu v AHL, teď se vrací do Bulldogs, kde už hrál v druhé části ročníku 2019/20.

Myšáka si vybral Montreal v roce 2020 ve druhém kole na 48. pozici a byl loni nejvýše draftovaným českým hráčem. Za Canadiens sehrál dva přípravné zápasy a připsal si jednu asistenci.

Minulý ročník začal v extralize v Litvínově a v 11 zápasech zaznamenal jednu přihrávku. V AHL za Laval stihl 22 utkání a vstřelil dvě branky. Na přelomu roku vedl jako kapitán českou dvacítku na mistrovství světa v Edmontonu a v pěti utkáních měl na kontě tři body za dvě trefy a jednu asistencí.

V české extralize sehrál Myšák za tři sezony 74 utkání a nasbíral 26 bodů za 13 branek a stejný počet asistencí. V minulém ročníku debutoval na turnaji Karjala v Helsinkách v české reprezentaci a ve dvou duelech zaznamenal jednu asistenci. Za Hamilton má bilanci 25 bodů za 15 tref a 10 přihrávek z 22 duelů.

Patera zpátky k Silver Knights

Jiří Patera se z Vegas přemístil na farmu do Hendersonu. Dvaadvacetiletý odchovanec Slavie už působil v týmu AHL Silver Knights ve zkrácené minulé sezoně, kterou začal při odloženém startu zámořských soutěží v extraligovém Motoru České Budějovice.

Patera nenastoupil ani v jednom z dosavadních čtyř přípravných duelů Vegas. Jen v tom druhém v úterý při domácí výhře 4:3 nad Coloradem sledoval ze střídačky počínání Laurenta Brossoita.

V minulém ročníku odchytal při debutu v extralize za Motor 15 utkání, měl průměr 3,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,7 procenta a jednou udržel čisté konto. Za Henderson nastoupil v sedmi duelech, měl průměr 3,54 a úspěšnost 88,8 procenta.

Vegas jej draftovalo v 2017 v 6. kole na 161. pozici. Po draftu odešel z Českých Budějovic do USHL do Cedar Rapids a po roce zamířil do další juniorské soutěže WHL do Brandonu, kde působil dvě sezony. S Vegas mu vstoupí v platnost druhý rok tříletého nováčkovského kontraktu.

Svozil a Ryšavý pryč z Columbusu

Obránce Stanislav Svozil a útočník Martin Ryšavý zamířili z přípravného kempu Columbusu do svých nových působišť v juniorské WHL. Osmnáctiletý Svozil bude hrát za celek Regina Pats a stejně starý Ryšavý bude nastupovat za tým Moose Jaw Warriors.

Svozil byl letos v červenci nejvýše draftovaným českým hokejistou v NHL, když si jej Blue Jackets vybrali ve 3. kole na 69. pozici. V srpnu podepsal s Columbusem tříletou nováčkovskou smlouvu.

Svozil si v uplynulé sezoně připsal v české extralize v dresu Komety Brno v 38 zápasech včetně play off tři body za gól a dvě asistence. V domácí nejvyšší soutěži působil druhou sezonu, na kontě v ní má celkem 79 zápasů a osm bodů (3+5).

Martin Ryšavý

Loni v listopadu si na turnaji Karjala v Helsinkách proti Rusku (0:3) odbyl premiéru v reprezentaci. Představil se i na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, v dubnu a květnu hrál na světovém šampionátu osmnáctek v americkém Friscu. Na obou turnajích zaznamenal shodně v pěti duelech jednu asistenci.

Ryšavého si Columbus vybral v 7. kole na 197. místě. V minulé sezoně debutoval v extralize v barvách Vítkovic a v šesti zápasech nebodoval. Hrál také v první lize za Přerov. Na MS osmnáctek v pěti duelech vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

Safin do Bakersfieldu

Český útočník Ostap Safin už opustil kemp Edmontonu a přesunul se na farmu do Bakersfieldu do nižší AHL. Dvaadvacetiletý odchovanec pražské Sparty odehrál za Oilers jeden z přípravných zápasů a při středeční porážce ve Winnipegu 1:5 nebodoval.

Safina draftoval Edmonton v roce 2017 ve čtvrtém kole na 115. pozici. V Bakersfieldu strávil už celou minulou zkrácenou sezonu. V základní části si připsal ve 22 zápasech šest bodů za čtyři branky a dvě asistence. V šesti duelech play off zaznamenal dva body za gól a přihrávku.

V reprezentačním dresu - Ostap Safin zklamaně odjíždí na střídačku.

Do Severní Ameriky odešel Safin z pražské Sparty po draftu s devíti duely v extralize a dvěma body za jednu trefu a jednu asistenci. První dvě sezony působil v juniorské QMJHL v týmech Saint John Sea Dogs a Halifax Mooseheads. V ročníku 2017/18 už nastoupil v AHL za Bakersfield v devíti duelech a vstřelil jednu branku. V předminulé sezoně hrál za Wichitu v ECHL.

Ve středu skončil v kempu Oilers také obránce Šimon Kubíček, kterého klub do přípravy pozval, aniž ho draftoval či s ním měl kontrakt. Devatenáctiletý odchovanec Jindřichova Hradce v minulé sezoně debutoval v extralize v dresu Motoru České Budějovice, v nadcházejícím ročníku bude účastník posledních dvou mistrovství světa dvacítek hrát v juniorské WHL za celek Edmonton Oil Kings.