Jsem gay, vyznal se agent superhvězd Pettinger. Tleská mu McDavid i Crosby

Kdo je vůbec Bayne Pettinger?

Pochází z Victorie, jako kluk hrával hokej v nižších kanadských ligách za Victoria Cougars, v kabině býval oblíbeným tvůrcem zábavy. Vyrůstal vedle hvězdy NHL Tysona Barrieho.

Když se na vrchol nedostal s bruslemi, zkusil to v kopačkách. Dokonce byl tak dobrý, že se s Kanadou zúčastnil mistrovství světa v ragby do devatenácti let 2006 v Dubaji.

Záhy se vydal na funkcionářskou dráhu v Hockey Canada. Byl součástí zlatého olympijského mužstva 2014 v Soči, světového šampionátu o rok později a také Světového poháru v roce 2016. Na kanadském svazu mu od roku 2010 svěřili úsek logistiky a péči o rodiny hráčů.

Coming out zámořských sportovců Jason Collins, basketbalista

Hráč Washington Wizards byl prvním sportovcem ze všech čtyř velkých amerických soutěží, který otevřeně přiznal svou orientaci. Učinil tak v roce 2013 pro Sports Illustrated. „Jsem 34letý pivot v NBA. Jsem černý. A jsem gay," řekl. Michael Sam, hráč amerického fotbalu

V roce 2014 se stal prvním homosexuálem draftovaným do NFL. Vybrali si jej St. Louis Rams a chvíli na to na tiskovce učinil přiznání. O rok později skončil a profesionální sport prý pro své dobro opustil. Ian Thorpe, plavec

Pětinásobný olympijský vítěz nejprve tvrdil, že má vztahy se ženami. Než se v roce 2014 v televizním rozhovoru přiznal, že je gay. Lži o orientaci podle něj narostly do takových rozměrů, že si nepřál další zpochybňování své integrity.

Od loňska začal pro hokejisty vyjednávat kontrakty v agentuře CAA uznávaného hráčského zástupce Pata Brissona.

Pettinger o sobě už jako dospívající kluk věděl, že nemá zálibu v ženách. Roky v sobě tajil svou homosexuální orientaci. Pořád si pokládal jednoduché, ale zároveň ty nejtěžší otázky.

Co když mě blízcí přátelé Tyson Barrie a Morgan Rielly nepochopí?

Co když se mnou nebudou chtít mít nic společného kamarádi Sidney Crosby a Connor McDavid?

Co když mě šéf v Hockey Canada Scott Salmond zavrhne?

Všechny obavy se rozplynuly, když se ve třiatřiceti rozhodl veřejně přiznat ke své orientaci. Odezva byla úžasná.

„Kámo, upřímně říkám, že to na věcech nic nemění. Prostě buď šťastný, je ti to jasný?“ napsal v textové zprávě Connor McDavid agentovi.

Brzy mu na mobilu cinkla další smska od budoucího člena Síně slávy Crosbyho.

„Jsme rádi a jsem si jistý, že je skvělý pocit shodit tu tíhu z ramen a být sám sebou,“ povzbudil Pettingera.

Pettingerův bratr Matt si zahrál s Crosbym na světovém šampionátu 2006 a právě tam se oba poznali. „Je to skvělý člověk a vždy se skvěle staral o hráče a naši rodinu. Napadlo mě, že to po těch letech musela být obrovská úleva. Jako přítel jsem chtěl ukázat svou podporu,“ řekl Sidney Crosby.

S McDavidem ho pojí přátelství od šampionátu do 18 let v Soči. McDavid už tam v šestnácti letech zářil a Kanada vyhrála zlatou medaili. Pettinger u této události byl jako manažer.

„Skvěle zapadl k mé babičce, dědovi, tetám i strýcům. Prostě ke všem. Stal se součástí rodiny. Když jsem mu poslal tu zprávu, řekl mi, že nikdy nebyl šťastnější. To je všechno, co jsem potřeboval slyšet,“ povídal McDavid.

Pettinger šel na svůj coming out pomalu. Nejdřív se svěřil rodičům a sourozencům. Postupně se otevřel i přátelům. Mezi nimi kamarádovi z dětských let Tysonovi Barriemu na jedné ze sešlostí u něj doma a jeho snoubenky.

„Vedli jsme jeden z těch skvělých rozhovorů, které vedete s dobrými přáteli na téma sexualita v hokeji. Tyson mluvil o tom, jak si myslel, že je na to hokej připraven. A myslím, že právě v tom okamžiku jsem to ze sebe vysoukal. ‚Jsem homosexuál.‘ Odpověděli mi něco jako: ‘Co?! Wow, načneme další láhev vína!’ Vzpomínám si, že jsem si v tu chvíli myslel: ’ Pane bože, právě jsem to řekl.’ Tyson mi na to řekl, že je to fantastické,“ vzpomínal Bayne Pettinger.

Než se odhodlal skončit s tajnostmi a říci světu, že je jiný, potřeboval se ještě ujistit. Pochopení našel u bývalého manažera Toronta Briana Burkea, jehož syn Brendan byl také homosexuál. Brendan Burke oznámil coming out v roce 2009 během angažmá u mužského hokejového týmu univerzity v Miami, zemřel o rok později při automobilové nehodě.

Burkeův druhý syn Patrick se na dva roky na to stal představitelem iniciativy You Can Play na podporu vymýcení homofobie. Proto měl porozumění i pro jeho situaci.

„Není tak velký a drsný, jak si o něm lidé myslí,“ vysvětluje Pettinger. „Byl úžasný. Seděli jsme na jeho zahradě asi dvě hodiny, probírali jsme to a Brian řekl: ‘Bayne, hokejový svět je na to připraven’.“

„Rozhodl se, že je čas. Možná jsem posílil jeho sebevědomí, ale nemyslím si, že bych mu nějak pomohl. Odkaz Brendana jeho smrtí neskončil. Takže jsem na Baynea nesmírně hrdý,“ dodal Brian Burke.

Pettingerovy obavy se nakonec proměnily v nefalšovaný pocit svobody. „Myslím, že ze mě bude lepší člověk i agent. Víte, je to jako by mi z ramen spadlo 200 kilo. Už mě unavovalo chodit po místnosti a přemýšlet o tom, kdo to ví a kdo ne. Nechtěl jsem dál hrát tu hru.“

A to oceňují kolegové z CAA, přátelé z kanadského hokejového svazu i největší hokejové hvězdy.