Prolomená bariéra v NHL: Florida má jako první afroamerického funkcionáře

„Je to vzrušující, kdykoliv dostanete druhou šanci nastartovat dětský sen, hnát se za Stanley Cupem a být v Národní hokejové lize. Mít příležitost být v něčem první je ještě fantastičtější. Je to něco, co bych v životě nečekal,“ řekl Peterson serveru NHL.com.

S jeho jmenováním se zároveň vynořily pichlavé otázky. Dostal tu práci jen proto, že má tmavou pleť? Sedí na té židli, protože je rasová spravedlnost v módě? Snaží se být Panthers jen politicky korektní a zviditelnit se, když už to na ledě za moc nestojí?

Vydřené hokejové štěstí

Na to zapomeňte. Peterson si své místo tvrdě vydřel. Býval to řízný obránce. S Boston College vyhrál univerzitní ligu NCAA, předstupeň některých talentovaných hráčů do NHL.

Od roku 2004 se protloukal farmami, než dostal z East Coast Hockey League povolávací rozkaz do AHL. V Grand Rapids Griffins alespoň na 18 zápasů válel vedle Jakuba Kindla, Justina Abdelkadera nebo Darrena Helma.

A pak... Už to prostě nešlo. Převálcovali ho rychlejší a šikovnější mladíci. Když v osmadvaceti pochopil, že cesta na absolutní vrchol už nepovede, sekl s hokejem a vydal se na bafuňářskou dráhu.

Posledních deset let dělal na převážnou část úvazku hráčského zástupce a viceprezidenta pro hokej v agentuře Wasserman a věnoval se komunitním projektům v Jižní Floridě. A že se v branži vyznal slušně, dokládá i jeho prominentní klientela. Do této chvíle byl agentem například gólmana Boston Bruins Tuukky Raska.

V hokeji se angažoval i mimo kanceláře. Byl jedním z členů skupiny, která zakládala černošský a hispánský tým z Nadace NextGen AAA. Hráče koučovali bývalí borci z NHL Mike Grier a Bryce Salvador. Nelze se proto divit, že vyhráli nedávný turnaj Beantown Summer Classic.

Nový generální manažer Florida Panthers Bill Zito sahal mimo klub pro chlapa, kterého dobře zná. Peterson svou mimohokejovou kariéru rozjížděl v Acme World Sports. Tam se mu vyplatila zarputilost i píle z hokeje a chuť učit se novým věcem. Zito byl spoluzakladatelem společnosti a sledoval jeho práci.

NHL @NHL Congratulations to Brett Peterson, who joins the @FlaPanthers as the first Black assistant GM in NHL history. #HockeyIsForEveryone Read more on @NHLdotcom ➡️ https://t.co/owx50vD82A https://t.co/ZY6o5Xto8H oblíbit odpovědět

„Hrál hokej na vysoké úrovni. Zachází s lidmi tím nejlepším způsobem. Je nesmírně chytrý. Hráči ho milují, respektují ho,“ chválil také Judd Moldaver, viceprezident Wasserman Hockey.

„První chlap jiné barvy pleti jmenovaný asistentem generálního manažera v NHL - to zlomí bariéry. Byl bych rád, kdyby pokračoval v tomto snažení a po pěti až šesti letech bez problémů může být generálním manažerem,“ řekl kouč hokejistů na Boston College Jerry York.

Brett Peterson získal titul v NCAA s hokejisty bostonské univerzity.

Sám Peterson přiznává, že až po přechodu do sportovního managementu prvně zažil pocit, že jdou věci hladce.

Už v oboru vyjednávání smluv hráčům patřil k průkopníkům. Byl jedním ze dvou afroamerických certifikovaných zástupců v celé NHL. Sám je teď prvním černým mužem v manažerské židli, jenž ostatním v hokejových kruzích prorazil cestu.

„Jsem moc rád, že teď díky tomu může být nějaký druhý i třetí. Nastávají vzrušující časy. Ostatním lidem začne docházet, že věci jsou možné a měly by se stát. Nikdo nikdy natvrdo neřekl, že tuhle práci prostě dělat nemůžeme, jen tu ještě takový typ příležitosti nebyl. Takže budu rád, jestliže se budou moci vytvořit další,“ říkal nadšeně Brett Peterson.

Florida, místo příležitostí

Ostatně Peterson teď není jediným multikulturním unikátem, který získal na Floridě práci. Klub amerického fotbalu NFL Miami Dolphins si vybral černošský tandem do nejužšího vedení, za šéfa má Chrise Griera a pozici kouče obsadil Brianem Floresem. Před pár dny jmenoval baseballový klub Miami Marlins Američanku japonského původu Kim Ngovou první ženskou generální manažerkou v MLB.

Afroameričanům pomohl najít cestu do top struktur profesionálního kolektivního sportu baseballista Moses Fleetwood Walker. Velkou hvězdou se stal až pálkař a druhý metař Brooklyn Dodgers Jackie Robinson, za něž debutoval 15. dubna 1947.

Vůbec prvním hokejistou tmavé pleti působícím v NHL se stal Willie O’Ree. Křídelníka povolali do sestavy 18. ledna 1958 Boston Bruins. Pikantní na tom je, že dva roky předtím O’Reeho zasáhl zbloudilý puk do oka, na které oslepl, ale před vedením to dokázal skrýt a díky tomu mohl nastoupit. Jako první afroamerický hokejový kouč získal profesionální titul John Paris junior. Kanadský trenér dovedl v roce 1994 k zisku Turner Cupu tým Atlanta Knights v nižší IHL.