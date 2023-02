Plivl na soupeře a kuriózně oslabil tým. Byla to nehoda, hájil se bek Rangers

Pravidla NHL myslí na ledasco, včetně zmíněného prohřešku. Proto si rozhodčí prohlédli incident ve zpomalených záběrech na videu a hlavní sudí následně Millera vyloučil na pět minut a do konce utkání.

Plivnutí Millera na Doughtyho zachytily televizní kamery:

Sportsnet @Sportsnet K'Andre Miller has been awarded a match penalty for spitting on Drew Doughty. https://t.co/bNY5fp63Tx oblíbit odpovědět

„Ani nevím, jestli jsem mu něco řekl. Netuším, jestli to chtěl, nebo nechtěl udělat, ale byl jsem dost naštvaný. Do obličeje mi přistál pořádný chrchel,“ doplnil Doughty.

Potrestaný zadák New Yorku opouštěl se zkoprnělým výrazem ledovou plochu a cestou ještě diskutoval s čárovým rozhodčím.

Kings nabídnutou výhodu nevyužili, krátce po jejím skončení navíc inkasovali smolný vlastní gól a zápas prohráli 2:5.

Millera po utkání hájil kouč Gerard Gallant: „Sám jsem nic neviděl, ale neříkám, že se to nestalo. Stalo. Cítí se kvůli tomu špatně a mrzí ho to. Řekl, že to byla nehoda.“

Sám hráč se k rozhovoru nedostavil, podle nejmenovaného zdroje novinářky Mollie Walkerové z deníku New York Post ale údajně zašel za Doughtym a vysvětlil mu, že se jednalo o nešťastnou příhodu.

Obránce Los Angeles Drew Doughty (8) v souboji o puk s útočníkem New York Rangers Vladimirem Tarasenkem (91)

Prohřeškem se zřejmě bude zabývat vedení soutěže, které má právo udělit dodatečný trest. Vzácného provinění se dopustil třeba útočník Garnet Hathaway, jemuž disciplinární komise před čtyřmi lety zastavila činnost na tři utkání.

Pikantní na pondělním momentu ale je, že Miller navíc vystavil vlastní tým v závěru první třetiny do bizarně svízelné situace. Rangers totiž museli hrát na čtyři obránce, ačkoli jich stále měli k dispozici pět.

Domácí do sestavy nominovali šest beků, Bradena Schneidera však na led vůbec nepustili. Útočník Ryan Carpenter si na kluzišti zabruslil pouhých třináct sekund.

Hokejisté New Yorku Rangers oslavují gól, který vstřelil obránce K'Andre Miller (vlevo).

A to z jednoduchého důvodu. New York si dělá prostor pod platovým stropem a oba hráče posílá na farmu. To lze provést jen tehdy, pokud jsou zdraví. Riskovat zranění tedy nedává smysl.

V kombinaci s výměnou ruského útočníka Vitalije Kravcova do Vancouveru a umístěním dalšího forvarda Jakea Leschyshyna na listinu nechráněných volných hráčů to znamená, že se horoucně jedná o příchodu nové posily před vyřazovacími boji.

Tou by se podle četných spekulací v zámoří měl brzy stát hvězdný útočník Chicaga Patrick Kane, který už dříve naznačil, že by u Rangers rád působil.