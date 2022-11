Jiříček i Kaut po návratu z Global Series do Ameriky zamířili na farmy

Osmnáctiletý obránce David Jiříček i útočník Martin Kaut zamířili po návratu z Evropy ze zápasů NHL Global Series do farmářských týmů působících v AHL. Jiříčka po debutu v dresu Columbus Blue Jackets čeká působení v Cleveland Monsters, Kaut se přesunul z Colorado Avalanche na farmu do celku Colorado Eagles do nižší AHL.