Utrápená sezona pro Flyers i Voráčka. Změní po osmi letech působiště?

Brian Elliott, Michal Neuvirth, Calvin Pickard, Alex Lyon, Anthony Stolarz, Carter Hart a Mike McKenna. Tohle není seznam obránců Philadelphie, nýbrž výčet gólmanů, kteří už si v této sezoně připsali za Flyers start.

Klub se stal teprve čtvrtým v historii NHL, kterému se tento kuriózní počin povedl. Předtím to dokázali jen Quebec (1989/90), St. Louis (2002/03) a Los Angeles (2007/08). Philadelphii k tomu stačila polovina základní části.

Zatímco brankářský kolotoč způsobila nešťastná série zranění (která vyřadila z většiny dosavadního ročníku také českého gólmana Neuvirtha), pilíře útočných řad se bortí vlivem nevalné výkonnosti.

Jedním z nich je Wayne Simmonds, jenž má v dosavadním průběhu sezony jen 21 bodů. „V tuhle chvíli se nemůžeme dívat na celkový obrázek naší hry. Musíme se zaměřit na jednotlivosti,“ klopil oči před filadelfskou mizérií Simmonds.

Pohled na nedávné výsledky fanoušky Flyers skutečně zabolí - z posledních jedenácti střetnutí slavil klub pouze dvě výhry, jednou z nich navíc ukončil osmizápasovou šňůru proher.

Skončí Voráček ve Philadelphii?

Kromě Simmondse zaostávají za očekáváními také James van Riemsdyk (který si při poslední ojedinělé výhře nad Minnesotou 7:4 spravil částečně chuť hattrickem), Sean Couturier nebo český mazák Jakub Voráček. Ten je se svými 16 zápornými body jedenáctým nejhorším hráčem NHL.

Ani v produktivitě to není z pohledu 29letého kladenského odchovance žádná velká sláva. 37 bodů (11+26) ve 46 duelech přivádí mistra světa z roku 2010 i na myšlenky na výměnu do jiného klubu.

„Když se všechno sype jako v našem případě, nejde na to nemyslet,“ citoval Voráčka server Philly.com. Vousatý forvard má sice podepsaný kontrakt s Flyers až do roku 2024, sám ale ví, že to rozhodně nemusí být jistota setrvání v klubu, jehož barvy hájí už osmou sezonu.

„Pokud se nejmenujete Claude Giroux, nemůžete si být jistí ničím,“ zmínil Voráček kapitána týmu a svého kamaráda, jenž z nevýrazných opor mužstva vyčnívá. „Ale jako týmu nám to nešlape. Tahle parta je tady už hodně dlouho, jenže úspěchy nemáme žádné. Obzvlášť v tomto roce,“ dodává Voráček.

K Philadelphii, městu proslavenému filmem Rocky, si Voráček za dlouhé roky vybudoval srdečný vztah. Loučení by to tedy rozhodně lehké nebylo. „Mám to tady rád, ostatně jako každý. Ale hokej je byznys a my nevyhráváme,“ je realistou Voráček.

Pokud se ho Flyers skutečně rozhodnou zbavit, musejí tak učinit před uzávěrkou přestupů 25. února.