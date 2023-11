Buffalo povolalo Kulicha do prvního týmu, může debutovat v NHL

Devatenáctiletý útočník Jiří Kulich by se mohl dočkat debutu v NHL. Vedení Buffala ho povolalo z farmy v Rochesteru do prvního týmu a český hokejový talent figuruje v předpokládané sestavě Sabres pro sobotní utkání na ledě New Jersey. Klub o tom informoval na webu.