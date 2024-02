Málem hattrick, další show a jubileum. I tak Pastrňák hlásí: Chci střílet víc gólů

Svůj 700. bod v NHL zapsal v šesté minutě utkání. Shattenkirk našel rozjetého českého útočníka na modré čáře, který mířil zcela osamocený na Grubauera v brance.

Pastrňák zvolil v úniku tradiční lajdácké, ovšem sebevědomé a přesné zakončení a přehodil gólmanův levý beton.

Na hranici 700 bodů v nejlepší lize světa se dostal jako dvanáctý Čech v historii. Zároveň na tento zápis potřeboval 651 utkání, jen Jaromír Jágr této mety dosáhl rychleji (557 zápasů).

„Kéž bych znal tajemství, jak skórovat. Párkrát se prosadíte a záhy chcete střílet víc a víc gólů. Určitě si budu muset udělat nějaký průzkum, jak dávat víc branek,“ řekl po zápase Pastrňák.

Zní, jako by se v koncovce trápil. Vždyť právě ta ho v posledních sezonách NHL zdobila a ani aktuální ročník není výjimkou. Se 38 góly se dělí o třetí místo v tabulce střelců s Nikitou Kučerovem z Tampy a Zachem Hymanem z Edmontonu.

V Seattlu se trefil dvakrát, ve druhé třetině vrátil Bruins vedení přesnou ranou po Zachově nahrávce zpoza branky.

Kevin Shattenkirk (vlevo) a David Pastrňák oslavují trefu Boston Bruins.

A v jeden okamžik dokonce slavil hattrick, tři minuty před koncem totiž jeho svižná střela skončila v síti. Někteří fanoušci házeli vlastní čepice na led. Zbytečně.

Letící puk totiž mírně tečoval před brankou stojící Charlie Coyle, Pastrňákovi tak nakonec připadla jen asistence a na sedmnáctý hattrick v NHL si musí ještě chvíli počkat.

Nakonec však smutnil z jiného důvodu. Když ve třetí sérii nájezdů napálil pouze Grubauerův beton, přišel Boston o naději zisku druhého bodu.

Philipp Grubauer vystihl nájezd Davida Pastrňáka.

„Opět jsme hráli skvěle, ale ve třetí třetině jsme se nechali zatlačit. A dobré týmy podobné příležitosti dokážou využít. Pak jsme to v závěru museli dohánět, abychom měli alespoň bod,“ popisoval Pastrňák.

Bruins se tak nadále trápí. Z posledních devíti utkání vyhráli jen dvě, ovšem už pošesté za sebou dokázali bodovat. „Pět bodů ze čtyř venkovních zápasů není špatná bilance, ale sladší by byla vítězství,“ poznamenal český útočník.

Boston i nadále vládne Východní konferenci a suverénně míří do play off. Také díky Pastrňákovi, jemuž chybí patnáct zápisů do statistik k dosažení sta bodů.

Při nastoleném tempu by měl kulatou stovku bezpečně překonat, do konce základní části totiž Bruins zbývá odehrát ještě 22 duelů.