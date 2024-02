Když je na ledě, bolí to. NHL obchází nový ranař, za pět zápasů stihl tři bitky

Jedna tvrdá rána střídala druhou. Oba hokejisté rychle přišli o helmu, ale dál neúnavně stáli. Ukázali obdivuhodnou výdrž, tribuny mezitím začaly bouřit. Fanoušci rychle vytahovali telefony z kapes a dění na ledě si natáčeli.

„Vyvolalo to ve mně spoustu vzpomínek. Prostě stará dobrá hokejová bitka,“ pochvaloval si po zápase kouč John Tortorella, jehož Flyers nakonec podlehli Rangers 1:2.

Podívejte se na bitku Matta Rempeho s Nicolasem Deslauriersem:

Hádejte, kdo se v sedmačtyřicáté minutě postaral o vítěznou trefu? Ano, byl to právě Rempe, o nějž se puk na cestě do sítě šťastně otřel po nahození od modré čáry.

„Najednou jsem cítil něco na holeni. Tak ošklivý první gól v NHL snad nikdo přede mnou nedal. Ale beru to,“ culil se 203 centimetrů měřící a 109 kilogramů vážící čahoun.

Nezastíral, že střílení branek nepatří mezi jeho hlavní přednosti. Na ledě má úplně jiné úkoly. Aktivně napadat, srážet se, tvrdou hrou rozhodit soupeře, chránit hvězdy.

Fanoušci sledují bitku Matta Rempeho s Nicolasem Deslauriersem.

Spoluhráči jsou rádi, že jej mají mezi sebou. „Jakmile se něco semele, okamžitě vyrazí do akce. A je jasné, že to někoho bude hodně bolet,“ prohlásil ruský brankář Igor Šesťorkin.

Přínos jedenadvacetiletého tvrďáka pro vedoucí celek Metropolitní divize vyzdvihl také kouč Peter Laviolette: „Kabina si ho rychle oblíbila. Miluje to, co dělá. Rád se pere a je fyzicky aktivní.“

Bitku s o dvanáct let starším Deslauriersem si domluvil už během rozbruslení. „Přijel za mnou a zeptal se. Hned jsem řekl: ‚Jasně, jdu do toho!‘ Sypali jsme na sebe jednu bombu za druhou, bylo to skvělé,“ neskrýval radost Rempe.

Poprvé shodil rukavice hned při svém debutu v elitní zámořské soutěži. V utkání pod širým nebem proti New York Islanders vyzval Matta Martina už devětaosmdesát sekund po úvodním vhazování.

S Deslauriersem se porval v čase 3:00, ani na bitku s Mathieum Olivierem z Columbusu nečekal příliš dlouho (2:12). Zatímco v předchozích případech si vedl nadmíru dobře, tentokrát schytal několik přímých ran a skončil na zádech.

„Před zápasem jsem ho pochválil za to, jak se v lize uvedl. Během prvního střídání za mnou přijel a šli jsme na to,“ popisoval Olivier.

Podívejte se na bitku Matta Rempeho s Mathieum Olivierem:

Rempeho bilance tří bitek a dvaatřiceti trestných minut za pět zápasů vzbudila velkou pozornost. A fanoušci už začínají diskutovat o tom, zda je možné v tak zběsilém tempu pokračovat i nadále.

„Na ledě se může stát cokoliv. Pro mě je důležité, že nám pomáhá i jinak. Když se vrátil z trestné lavice, vedl si dobře. Jeho formace dala gól, cpal se do branky,“ líčil Laviolette po prohře 2:4 s Blue Jackets.

Rodák z Calgary ukázal, že se rád pohybuje na hraně pravidel. A občas nemá ani problém dostat se lehce za ni.

Otřesený Nathan Bastian po tvrdém nárazu Matta Rempeho.

V utkání s New Jersey předvedl ostrý zákrok loktem na Nathana Bastiana.Nic netušícího protivníka překvapil u mantinelu, od rozhodčích obdržel trest do konce zápasu.

Je patrné, že z povolávacího rozkazu do NHL chce vytěžit maximum. Vždyť v takovou příležitost možná ani nedoufal.

Před čtyřmi lety přišel na draftu na řadu jako číslo 165, v juniorské kategorii ani ve farmářské AHL výkonnostně nevyčníval. „Teď jsem tady. A užívám si každou minutu,“ prohlásil nadšeně Rempe.

V dalším zápase si klidně může vyžádat odvetu s Olivierem. Rangers hostí Columbusu v noci ze středy na čtvrtek (1:00 SEČ).