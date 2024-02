Národní tým v pozoru. Kubalík ztrácí renomé, přijede na MS? Ve hře i výměna

Schválně si prolétněte soupisky týmů s minimální šancí na postup do play off NHL. Moc českých útočníků, kteří by mohli přijet na domácí mistrovství světa, na nich nenajdete.

Tomáš Hertl musí na operaci s kolenem, mimo hru zůstane několik týdnů. Filip Zadina, jeho parťák ze slaboučkého San Jose, pořád nenaplňuje potenciál, který mu mnozí prorokovali. A dál?

Všichni ostatní působí v mužstvech, která do vyřazovací fáze buď směřují, nebo se o účast v ní alespoň perou.

Všichni s výjimkou Kubalíka, jehož situace se může v nadcházejících týdnech rovněž změnit. Senators, druhý nejhorší tým Východní konference, jej totiž aktivně nabízí k výměně.