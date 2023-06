Severson podepsal v NHL osmiletou smlouvu, New Jersey ho posílá do Columbusu

Obránce Damon Severson podepsal osmiletý kontrakt s New Jersey, díky němuž si vydělá celkem 50 milionů dolarů. Do konce sezony 2030/31 se tak může těšit v průměru na šest a čtvrt milionu dolarů ročně. Devils, kde strávil celou dosavadní kariéru v hokejové NHL, ale osmadvacetiletého Kanaďana následně vyměnili do Columbusu, přičemž sami od Blue Jackets obdrželi volbu ve třetím kole letošního draftu. Kluby informovaly o dohodě na webu.