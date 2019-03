Česká hitparáda v NHL: kdo zbrzdí Mrázka? Z Hertla a Vrány jsou střelci

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.



Pořadí z minulého týdne ovládl brankář Petr Mrázek za výborný výkon v prodloužení. Druhý byl Filip Zadina, třetí Tomáš Hertl.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Libor Hájek První gól v NHL

Nejdřív prožil ohromný nával radosti. Libor Hájek vstřelil ve 21 letech za New York Rangers první branku v NHL. Jenže uběhlo pár minut a český obránce z utkání proti New Jersey Devils odstoupil kvůli zranění ramene, které ho nakonec vyřadilo do konce sezony.

I tak bude na vítězný duel (4:2) vzpomínat jako na ten, kdy se poprvé prosadil. Devils nedokázali vyhodit puk z pásma, dostal se k němu útočník Rangers Chris Kreider na pravé straně a všiml si, že druhá půlka ledu je soupeřem neobsazená. Tak nahrál najíždějícímu si Hájkovi. Český bek přijal nahrávku, na vrcholu kruhu pro vhazování zamířil a ze svého pohledu vypálil do pravého horního rohu.

Gól Libora Hájka v NHL můžete vidět zde:

Tomáš Hertl Tváří v tvář brankáři

Pokořil hranici třiceti branek a proti Minnesotě otevřel novou desítku. Český útočník ze San Jose pomohl 31. gólem sezony porazit Wild 3:0 a nesměle se připravuje na post nejlepšího českého střelce v NHL, neboť David Pastrňák je stále mimo hru. „Je to fakt něco. Také proto, že v mých očích jsem pořád víc nahrávač než střelec,“ říká Hertl.

Proti Wild se prosadil ve třetí třetině, když se dostal do přečíslení se spoluhráčem Timem Meierem. Švýcarský útočník přehodil žabičkou bránícího Jareda Spurgeona, uvolnil Hertla, který s pukem před brankářem Devanem Dubnykem párkrát zamíchal a poslal ho za jeho záda.

Na gól Tomáše Hertla se podívejte zde:

David Kämpf Já na tebe, ty na mě

24letý útočník vyrovnal gólové maximum z minulé sezony. Proti Dallasu při vítězství 2:1 vstřelil David Kämpf čtvrtou branku sezony, momentálně těží ze spolupráce s veteránem Chrisem Kunitzem a tvrdě bojuje s konkurencí o sestavu Chicaga.

Právě s Kunitzem zařídil Kämpf vedení v první třetině. Společně se dostali do přečíslení. Kämpf s pukem na pravé straně chvíli čekal, pak poslal nahrávku přes hůl obránce Romana Poláka, Kunitz příhru ihned vrátil a Kämpf s radostí brankáře Antona Chudobina překonal.

Na gól Davida Kämpfa se podívejte zde:

Petr Mrázek Hůl na správném místě

Brankář Petr Mrázek chytil ohromnou formu v posledních týdnech. Za poslední měsíc se pokaždé v hlasování v hitparádě na iDNES.cz umístil na některém z prvních míst. Velký předpoklad pro další umístění udělal zákrokem proti Coloradu při výhře 3:0. „Petr celou sezonu chytá solidně,“ říká trenér Caroliny Rod Brind’Amour.

Mrázek se blýskl ve třetí třetině. Útočník Colin Wilson nejdříve z pravé strany do Mrázka puk napálil, odražený kotouč pak dojel a z levé strany dorážel do odkryté brány. Jenže ležící Mrázek stihl na poslední chvíli natáhnout hůl a Wilsonovi radost překazit.

Na zákrok Mrázka se podívejte zde:

Jakub Vrána Asi nejlepší střela sezony, říkají

Jako Tomáš Hertl načal čtvrtou desítku branek, Jakub Vrána z Washington Capitals načal tu třetí. Při prohraném zápase s Pittsburghem 3:5 vstřelil hned dvě branky, přičemž tu první střelu označil televizní komentátor za „jednu z nejlepších, jakou od Vrány v sezoně viděl“.

Vrána na konci první třetiny dostal puk od Nicklase Bäckströma k pravému mantinelu na vrcholu kruhu pro vhazování. Zamířil a nekompromisně překonal Matta Murrayho v bráně trefou nad lapačku.

Na gól Vrány se podívejte zde: