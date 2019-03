Vítej v klubu 30! Hertl prožívá nejlepší sezonu v NHL

Tahle šťastná trefa měla pro 25letého útočníka San Jose přesto velký význam. Byla totiž jeho třicátým gólovým zápisem v této sezoně, což je meta, na kterou odchovanec pražské Slavie dosáhl během své kariéry v NHL poprvé.

„Je to fakt něco. Také proto, že v mých očích jsem pořád víc nahrávač než střelec,“ culil se spokojeně s ručníkem kolem krku po výhře 5:2. Nálepky snajpra se Hertl jen tak lehce nezbaví, byť jak se ukázalo, sem tam dopraví puk do branky i s notnou dávkou štěstí. Ale to, jak se říká, přeje připraveným. „Padá mi to tam, z čehož mám radost.“

V této sezoně to tam Hertlovi padá obzvlášť. Jeho dosavadním maximem bylo 22 gólů z uplynulé sezony, teď je na třicítce a dost tref ještě může přidat. Do konce základní části NHL zbývá ještě dvacet utkání!

„Uvidíme, třeba to dotáhne na čtyřicet gólů. Už třicítka je fantastický počin. Není se co divit, že na ni dosáhl. V průběhu sezony je čím dál silnější a jeho sebevědomí díky tomu roste,“ vychvaloval Hertlův přínos týmu velezkušený spoluhráč Joe Thornton.

Český útočník prožívá stejně jako celé mužstvo úspěšný ročník. Může za to i pevné zranění – pobyty na marodce už Hertlovi několikrát překazily slibně rozjetou sezonu. Teď se mu úrazy vyhýbají. Jen to nezakřiknout.

„Kvůli zranění si toho vytrpěl už dost. Ale když zůstává zdravý, vidíte, jak herně pořád roste. Třicet gólů za sezonu je toho důkazem. Zaslouží si to,“ prohlásil trenér Sharks Peter DeBoer.

Pastrňákův monopol přerušen

Hertl se stal druhým Čechem v tomto ročníku NHL, který nasázel tři desítky gólů. Bostonský kanonýr David Pastrňák na tuto metu dosáhl už na konci ledna, v polovině následujícího měsíce ho však zastavily zdravotní trable. Kvůli zranění palce zůstává ještě stále mimo hru, takže se počet jeho branek zastavil na čísle 31. V závěru sezony to tedy ještě bude přetahovaná o titul nejlepšího českého kanonýra v NHL.

Právě Pastrňák byl v předchozích dvou sezonách jediným našincem, jemuž se povedlo pokořit třicetigólový milník (vstřelil 34, resp. 35 branek). Dva Češi se z takového počinu radovali naposledy v sezoně 2014/15, kdy se mezi střeleckou elitu zařadili Jiří Hudler a Radim Vrbata (oba tehdy vsítili 31 gólů).

Tomáš Hertl (48) oslavuje se spoluhráči ze San Jose svou trefu.

Od výluky v roce 2005 dosáhla dvojice českých hokejistů na třicet gólů v jedné sezoně celkem pětkrát – Jaromír Jágr (54) a Petr Průcha (30) v sezoně 2005/06, o rok později znovu Jágr (30) a Milan Hejduk (35). Po několikaleté odmlce zopakovali povedený ročník Vrbata a Milan Michálek (oba 35 v sezoně 2011/12). Zbývající dva případy včetně toho aktuálního už znáte.

V období uplynulých 13 let se rovněž pětkrát stalo, že ani jeden z Čechů třicet branek v sezoně nenasázel. Naopak sezona 2003/04 před výlukou byla z českého pohledu mimořádně úspěšná – třicet zářezů si v ní připsalo hned pět krajánků (Eliáš, Hejduk, Jágr, Havlát, Lang).

Představa podobně bombastické sezony je sice v současnosti surrealistická, forma Hertla a Pastrňáka přesto znamená zlepšení oproti střelecky chudším ročníkům. Pozitivní je, že oba mohou své statistiky do začátku dubna stále zlepšovat. Jak ostatně nepřímo burcoval Joe Thornton parťáka Hertla: „Když jsi zvládl 30, proč ne 40?“