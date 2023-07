Pastrňák novým kapitánem Bostonu? Jiní si to zaslouží více, píší v zámoří

Český útočník je momentálně hlavní hvězdou Bruins. V minulé sezoně posbíral nejvíce bodů i gólů, vedení organizace z něj udělalo nejlépe placeného hráče týmu a šestého největšího boháče celé soutěže.

„Jeho srdce patří Bostonu. Chtěl bych, aby si v dalších letech ještě více osvojil roli lídra,“ vyslovil po uplynulém ročníku přání generální manažer Don Sweeney.

Pastrňákova přítomnost je znát v každé kabině. Spoluhráči z klubové scény i národního týmu si pochvalují jeho bezbřehý optimismus a schopnost přenášet pozitivní nastavení také na ostatní.

Ale stačí to na funkci kapitána jedné z nejprestižnějších organizací v NHL?

„Pokud by se Bruins tak rozhodli, určitě by neudělali chybu. Ale jsou tam hráči, kteří si tuto poctu zaslouží více,“ napsal pro NBC Sports novinář Nick Goss.

Na mysli měl především Brada Marchanda, Bergeronova nerozlučného parťáka, kterého v zámoří považují za jeho ideálního nástupce.

Patrice Bergeron objímá Brada Marchanda po vyřazení Bostonu v play off NHL.

„Společně velmi dlouho tvořili kostru týmu. Vyrostl jak herně, tak z hlediska vůdcovských schopností,“ pochválil bývalého svěřence kouč Bruce Cassidy, jenž vedl Boston téměř šest let.

Pro leckoho by mohlo jít o překvapivou volbu. Pětatřicetiletý hokejista má stále v NHL pověst občas těžko zvladatelného provokatéra.

„Ale tak ho vidí jen fanoušci jiných týmů. V posledních letech nepřekročil čáru, je daleko disciplinovanější a jde příkladem. Stává se z něj opravdový lídr,“ uvedl novinář Justin Caron pro web The Hockey Writers.

Marchand už od sezony 2018/19 působil jako asistent kapitána. Chystá se už na patnáctou sezonu v dresu Bruins, stále patří k nejlepším.

Pokud se kabina a kouč Jim Montgomery rozhodnou pro něj, může se stát, že se k otázce kapitánství budou muset poměrně brzy vrátit. Zkušenému útočníkovi totiž za dva roky končí smlouva.

Předpokládá se, že až tehdy by přišli na řadu Pastrňák nebo hvězdný obránce Charlie McAvoy. „Oba mají podepsáno na dlouhou dobu, jsou hlavními pilíři budoucnosti Bostonu. Dávalo by to smysl,“ zaspekuloval si Caron.

Existuje i varianta, že Bruins kapitána nezvolí a vsadí na menší skupinku asistentů. Stejný přístup praktikuje v NHL dalších devět týmů. Pokud ale vloží důvěru v jednoho hráče, dosadí jej na prestižní pozici, kterou v minulosti zastávaly významné hokejové osobnosti.

David Pastrňák z Bostonu střílí na branku Toronta.

Ray Bourque a Joe Thornton patřili k největším hvězdám soutěže. Bergeron, jenž nosil „céčko“ na dresu od roku 2021, byl pro velkou část zámořské hokejové scény ztělesněním lídra.

Velký respekt vzbuzoval také jeho předchůdce Zdeno Chára, který vedl Bruins dlouhých čtrnáct let. „I díky němu se ze mě stal lepší hokejista a větší profesionál,“ vyzdvihl přínos slovenského čahouna Pastrňák.

Pokud by volba padla na něj, stal by se sedmým českým kapitánem v NHL.

Jaromír Jágr šéfoval kabině Pittsburghu a New York Rangers. Patrik Eliáš táhl New Jersey. Atlanta si zvolila Roberta Holíka. Colorado vsadilo na Milana Hejduka.

2007. Kapitán New Yorku Rangers Jaromír Jágr při utkání proti Columbusu Blue Jackets. (25. února 2007)

Kapitánství si vyzkoušeli také Filip Kuba v Minnesotě a Jaromír Špaček v Buffalu, ale v jejich případech šlo jen o krátkodobou záležitost.

Přidá se Pastrňák ke svým krajanům?

Dospívá každým rokem. Už teď patří k tahounům. Této role se nezříká, přijímá odpovědnost za výsledky. Výhledově může být pro Bruins správným kandidátem.

Ale vše nasvědčuje tomu, že jeho čas teprve přijde.