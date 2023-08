Podivný incident hvězdného Panarina. Střílel na veřejnosti, vyvázl s pokutou

O incidentu, k němuž mělo dojít na začátku července, informoval deník Novgorod Gazette.

Panarin podle dostupných zpráv několikrát vystřelil ze zbraně, kterou měl v držení legálně. Bližší kontext k podivné situaci ruská ani zámořská média neuvádí.

„Obžalovaný se dopustil hrubého porušení veřejné bezpečnosti, ohrozil život a zdraví občanů,“ stojí v prohlášení policejního oddělení v Borovičské oblasti.

Policie přihlédla k tomu, že se trojnásobný medailista ze světového šampionátu k porušení zákona přiznal a podobného prohřešku se dopustil poprvé.

„Okresní soud ho shledal vinným ze spáchání správního deliktu a uložil mu pokutu 40 tisíc rublů (přes 9 tisíc korun), navíc mu sebral zbraň,“ uvádí Novgorod Gazette.

Rozhodnutí soudu ještě nenabylo právní moci. Ruský útočník se proti němu může odvolat, ale vzhledem k výši trestu lze něco takového jen těžko předpokládat.

Není to poprvé, co měl Panarin problémy se zákonem.

Před dvěma lety čelil obvinění bývalého trenéra Andreje Nazarova, jenž si zničehonic vzpomněl na incident z roku 2011, kdy měl jeho svěřenec v baru surově zbít osmnáctiletou Lotyšku.

„Bavil jsem se s jeho tehdejšími spoluhráči z Viťazu Čechov, kteří s ním ten večer v Rize byli. A ti tvrdí, že je to absolutní lež,“ napsal na Twitter novinář Igor Eronko.

Artěmij Panarin z New Yorku v akci proti New Jersey.

Spekulovalo se, že se za vším skrývají politické důvody.

Známý rabiát Nazarov se sympatiemi ke Kremlu nikdy netajil. Dříve dokonce vedení KHL navrhoval věznit zahraniční hráče, kteří zkritizují nejvyšší státní představitele.

Panarin stál na druhé straně ruské společnosti. Podporoval lídra opozice Alexeje Navalného a neváhal se veřejně pustit do prezidenta Vladimira Putina.

„Je chyba, že k němu vzhlížíme jako k supermanovi. Myslím, že už nechápe, co je dobré a co špatné. Ale ono je to těžké, když jste dvacet let obklopeni lidmi, kteří vás jen chválí,“ pronesl v létě roku 2019.

A posléze doplnil: „Stále tu je přesvědčení, že když řeknete špatnou věc o vládě, zabijí vás nebo otráví. V Americe může sportovec kritizovat prezidenta, odmítnout návštěvu Bílého domu. U nás je to nemožné, okamžitě se strhne vlna kritiky.“

Zastává stejné přesvědčení i nyní? Odsuzuje Putinovy zločiny a násilnou invazi na Ukrajině?

Nikdo neví. Ruský útočník přestal po Nazarovových obviněních, která se doteď neprokázala, své politické názory veřejně ventilovat.

Leckoho může překvapit, že i vzhledem k dřívější kritice pobývá ve své domovině. Šikovný útočník se stále považuje za vlastence, léto tráví se svými nejbližšími, kteří hráli v jeho kariéře podstatnou roli.

Aktuálně se chystá na novou sezonu, už pátou v dresu Rangers. A v New Yorku jistě doufají, že si před přesunem do zámoří další hlouposti odpustí.