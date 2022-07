Duclair má za sebou životní sezonu – s 31 góly byl třetím nejlepším střelcem týmu a v klubové produktivitě byl s 58 body pátý. V obou statistikách si vytvořil osobní rekordy stejně jako v počtu asistencí (27).

U Panthers to byla jeho druhá sezona, v minulosti Duclair hrál také za New York Rangers, Arizonu, Chicago, Columbus a Ottawu. V NHL dosud nastoupil do 470 zápasů a zaznamenal 252 bodů (120+132).