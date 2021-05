Hokejisté na rozcestí. Po Švédsku mohou nakročit k úspěchu, nebo k ostudě

Do konce základní skupiny zbývají národnímu týmu čtyři vystoupení. Už před prvním z nich - a stále ukrutně daleko od medailových bitev - se ale Češi nacházejí v zapeklité šlamastyce.



Český kouč Filip Pešán koriguje národní tým na mistrovství světa v Rize.

Ocitají se na dně skupiny A i na rozcestí: Vydají se po duelu se silnými

Švédy vstříc úspěchu? Umažou trochu nejistoty? Anebo nasměrují cestu k největšímu fiasku v historii MS?

Hraje se od 19.15 a MF DNES představuje tři možné.



1. Tříbodová výhra

„Víme, že nás čeká důležitý zápas. Přistupujeme k němu tak, že ho musíme zvládnout,“ hlásí útočník Dominik Kubalík. Tím je řečeno vše.

Osmičlenné skupiny, z nichž jde na MS dál hned půlka týmů, nabízejí luxus. Můžete si vybrat slabší den. A ne jeden. Jenže Češi je už vyčerpali.

ONLINE: Švédsko vs. Česko podrobná reportáž od 19:15

Tři duely v Lotyšsku, dvě prohry, jedna nepřesvědčivá výhra za dva body. Co by znamenala tříbodový sukces se Švédy?



- Konečně solidní vklad do postupové hry o čtvrtfinále.

- Záruku, že se tým trenéra Filipa Pešána nemusí příliš ohlížet na další dění ve skupině.

- Podmínkou dál zůstává, že reprezentace musí zvládnout i zbývající duely s Brity, Dány a Slováky. Teoreticky by protivníkům mohla darovat i nějaký bodík.

2. Dvoubodová výhra

Neliší se příliš od prvního scénáře. Jen budou mít Češi nejspíš postupovou honičku až do závěrečného duelu proti Slovákům, kteří turnaj snově zahájili. Všechny tři partie včetně duely s Rusy zvládli za tři body. „Slováci hodně zamíchali kartami a neudělali to jednodušší,“ prohodí Pešánův asistent Jaroslav Špaček.

ROZSTŘEL Proč se hokejistům nedaří? Hostem Rozstřelu bude reportér iDNES.cz na MS

Bláznivému a zamotanému turnaji se tak nedá upřít jedno: ještě nikdy tak brzo neovlivňoval české postupové propočty de facto každý zápas. Hokejistům třeba pomohla úterní ztráta Dánů s Brity. Ztrácíte se? Nabídneme menší pomůcku.



Současný formát MS funguje od roku 2012. A zatím platí:

- Nejméně k postupu do čtvrtfinále stačilo deset bodů (Slovensku 2013, Švýcarsku 2015 a USA 2016).

- Třikrát ale na postup nestačilo 11 bodů (Slovensku 2018 i 2019 a Dánsku 2018).

Do čtvrtfinále by teoreticky MĚLO postačit dvanáct bodů, čtvrteční ztráta bodu vážně nezabolí. Češi by se stále mohli vyšplhat na třináct a především: jakýkoliv triumf zajistí, že v tabulce pod sebe mohou v konečném součtu stlačit Švédy. Pod sebe by museli dostat i Dány a Brity,

kteří ve středu večer nečekaně porazili Bělorusy 4:3.

Nezapomněli jsme na něco? Ach ano, při rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas, což znamená, že Češi musí uhrát víc bodů než Rusové a Švýcaři. Víc týmů tvoří minitabulku, ale nepředbíhejme...



3. Porážka. Cesta k ostudě

Bod se Švédy se může hodit, ale nejspíš bude k ničemu. Jakákoliv porážka přivádí český tým k prosbám o hokejový zázrak. Ten představuje nepravděpodobnou souhru výsledků zahrnující totální slovenský black out nebo několik kolapsů Rusů, Švýcarů a Švédů. S touhle variantou raději nepočítejte. „Pořád je to o nás,“ burcuje trenér Špaček. „Sestava si pomalu sedá.“

Lotyšští pořadatelé v úterý večer poprvé dovolili Čechům opustit covidovou bublinu a přichystali pro ně grilování u moře. Relax od hokeje? Ne tak úplně. Reprezentanti na mobilech sledovali, jak Švédové po úvodních dvou senzačních porážkách s Dány a Bělorusy drtí Švýcary. Nakonec je zničili 7:0. „Doufáme, že se vystříleli,“ usměje se český zadák Lukáš Klok. „Už dost výsledků nás ale překvapilo.“



Nejen proto tápajícím Čechům reálně hrozí, že se poprvé v historii nepodívají do čtvrtfinále. Situace připomíná šampionát 2010, kdy se ještě turnaj dělil na základní a osmifinálové skupiny. Hrozící ostuda ale tehdy Jágra, Rolinka a spol. nakopla ke zlatu. A jiné obdobné případy?

V květnu 2013 Češi přímý souboj o čtvrtfinále proti Norům zvládli (7:0). O rok později jim v posledním mači zamotané skupiny stačil bod proti Francii (5:4p).

Teď proti nim stojí daleko těžší kalibr.

A Švédsko je teprve první překážka.