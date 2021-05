Hokejisté měli pohovory, rozbory a velkou diskuzi. Vrána je zraněný

Hokejová reprezentace se na mistrovství světa ocitla ve složité pozici. Zásadní informace: prohra ve čtvrtečním duelu proti Švédsku může velmi výrazně zkomplikovat cestu do čtvrtfinále. A to by byl obrovský průšvih. Trenérský štáb proto v Rize absolvoval s hráči individuální pohovory, rozbory u videa a následně hromadnou diskuzi.