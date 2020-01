Propadák s Prostějovem odčinili Třebíčští šesti góly proti Kadani

„Po minulém zápase s Prostějovem jsme věděli, že musíme vyhrát. Protože chceme skončit do desátého místa,“ připomněl třebíčský útočník David Michálek v rozhovoru pro klubový web, že ve hře jsou stále dvě volná místa v předkole play off. „Hráli jsme zodpovědně, dali jsme šest branek a vítězství jsme si zasloužili,“ dodal.

Příprava na utkání přitom měla k ideálnímu stavu hodně daleko. Během minulého týdne totiž v Třebíči došlo k výměně na pozici hlavního trenéra. V pondělí, dva dny po zmiňovaném debaklu s Prostějovem, u mužstva skončil Martin Sobotka, kterého nahradil sportovní manažer Radek Novák.

Hráči se však v první chvíli o změně dozvěděli pouze zprostředkovaně - z internetových stránek klubu. Do středy totiž měli volno.

S novým koučem se tak poprvé připravovali až ve čtvrtek. „Času na zkoušení mnoha nových věcí až tolik nebylo,“ uznal Michálek. „Trenér do toho nechtěl moc šahat, protože věděl, že hra kolikrát nebyla špatná.“

Výhodou (staro)nového kouče, který se na lavičku A-mužstva vrátil po čtyřech letech a vůbec poprvé v roli hlavního trenéra, je fakt, že stávající mužstvo dobře zná.

„Tým jsem sledoval od začátku letní přípravy. Kluky charakterově znám, vím, co od nich můžu čekat,“ uvedl Novák pro hstrebic.cz. „Rozdíl je pouze v tom, že zatímco předtím jsem tým viděl z vrchu, teď jsem přímo na střídačce a na ledě.“

Také Novák připustil, že si po vítězné premiéře oddechl. „Kluci to neměli vůbec jednoduché, po tom, co se tady přihodilo v minulém domácím utkání. A proto jsem rád, že je to za námi. Utkání jsme před našimi fanoušky zvládli výsledkově a troufám si říct, že i herně,“ mohl být spokojen.

Lví podíl na vítězství domácích měl první útok ve složení Martin Šťovíček (2+0), Lukáš Nedvídek (1+2), Michal Vodný (1+2).

Dvaadvaceti zákroky pak spoluhráčům pomohl i brankář Dominik Svoboda, pro kterého to bylo teprve čtvrté utkání v sezoně, do kterého nastoupil od úvodní minuty. „Předvedl fantastické zákroky a neskutečně nás podržel,“ chválil ho Michálek.

Svoboda, jenž byl vyhlášen hráčem utkání, tak téměř bezchybným výkonem oslavil úspěch v osobním životě. „Přítelkyni jsem požádal o ruku a jsem děsně rád, že řekla ano,“ práskl na sebe čtyřiadvacetiletý gólman. „Podporuje mě celých osm let, co jsme spolu. A je to ta pravá,“ podotkl s úsměvem.