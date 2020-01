O play off budeme bojovat do poslední chvíle, slibují v Třebíči

„Změnil se trenér, tým dostal nový impulz. Řekl bych, že i taktika je jiná, a asi nám víc vyhovuje,“ zamýšlel se brankář Horácké Slavie Dominik Svoboda, jenž odchytal oba zmiňované zápasy. „Hlavně nám tam ale konečně začaly padat góly. Ani předtím jsme nehráli špatně, jenže jsme nevyužívali šance,“ pojmenoval zásadní rozdíl.



Špatně začali, dobře skončili

Utkání v Benátkách nad Jizerou však pro Třebíč nezačalo vůbec dobře, už po osmi minutách prohrávala 0:2.

„Vlítli jsme na ně, tlačili je, ale oni se najednou dostali k nám do pásma a poté, co jsme špatně vystřídali, nám dali gól. A pak přišel i druhý,“ pustil se do hodnocení zápasu čtyřiadvacetiletý odchovanec Horácké Slavie.

Ani rychlý dvojitý úder však tým nového trenéra Radka Nováka nesrazil. Naopak, třebíčští hokejisté jako by se díky němu probrali a ještě do přestávky srovnali stav na 2:2. „Pak už si myslím, že jsme měli zápas v naší režii,“ nepochyboval Svoboda.

On sám už soupeři nepovolil ani jednu gólovou radost a naopak sledoval, jak jeho spoluhráči na opačné straně navyšují náskok až na konečných 6:2.

V tabulce skupiny, v níž týmy bojují o dvě volná místa pro předkolo play off, patří Třebíči 11. pozice. Od vysněného desátého místa ji aktuálně dělí sedm bodů, nicméně dva duely má k dobru.

„Ve chvíli, kdy už jsme věděli, že se nevyhneme zápasům ve spodní skupině, jsme si řekli, že to nevzdáme a budeme o play off bojovat do poslední chvíle,“ přesvědčoval Svoboda.

Další příležitost předvést svoje odhodlání v praxi, dostanou hráči Horácké Slavie Třebíč už v úterý, kdy doma od 17.30 hostí Ústí nad Labem.