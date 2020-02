Chtěli jsme tým stabilizovat, říká třebíčský trenér a manažer Novák

Třebíč tuší, že v pondělí musí urvat všechny tři body Žádná pauza! Po sobotním prohraném derby v Jihlavě hned dnes na prvoligové hokejisty Horácké Slavie čeká další důležité utkání: odložený duel ve Frýdku-Místku. „Desítku nevzdáme, desítku nevzdáme!“ Navzdory sobotní porážce 0:3 na ledě neoblíbeného rivala a největšího soka v prvoligové soutěži, fanoušci třebíčských hokejistů na své oblíbence nezanevřeli. Naopak! Bezprostředně po zápase v Jihlavě přibližně stohlavý kotel za brankou spustil pokřik, který měl dát jasně najevo, že bílé hvězdy svůj boj o předkolo play off Chance ligy nevzdávají. „Bylo to super. Určitě nám to vlilo hodně energie do žil,“ vzkázal věrným příznivcům ve videorozhovoru na klubovém webu Horácké Slavie útočník David Michálek. „Musíme jim poděkovat. Přijeli ve velkém počtu, a co předvedli po zápase, i když jsme derby prohráli, to bylo parádní. Klobouk dolů.“ Oba týmy z Vysočiny budou mít po vzájemném zápase zcela odlišný program. Jihlavští hráči si včera, dnes a většinu zítřka užívají sladkého nicnedělání. „Budeme mít volno do úterního odpoledne,“ prozradil brankář Jan Brož. „Pojedu domů, za přítelkyní a pejskem,“ představil svůj program další z hrdinů sobotního zápasů, dvougólový střelec Tomáš Jiránek. „A v úterý odpoledne už máme trénink, tak zase do práce.“ To třebíčští hráči si žádné pauzy nedopřejí. Už dnes večer je totiž čeká odložené utkání 6. kola nadstavby ve Frýdku-Místku. „Zápasy s Frýdkem jsou vždycky těžké. Ale my tam musíme jet s tím, že je musíme porazit,“ burcuje spoluhráče Michálek. „Bude to hodně důležité, ještě na jejich hřišti. Musíme urvat všechny tři body.“ Situace ve skupině nadstavby o účast v předkole play off je poměrně nepřehledná. V hodně komfortní situaci je Jihlava. Ta dvanáct kol před koncem má k dobru osm bodů na desátý Prostějov. Jenže pak je, kvůli řadě předehraných a naopak odložených zápasů, hodně nepřehledná. 10. Prostějov 48 zápasů 73 bodů 11. Frýdek 44 zápasů 71 bodů 12. Třebíč 46 zápasů 70 bodů „S Frýdkem budeme hrát ještě čtyři zápasy a musíme čtyřikrát vyhrát,“ má jasno Michálek. „A pak sbírat body i v dalších utkáních.“ Pomoci může také rival Třebíči – a vlastně i sama sobě – může pomoct Jihlava v neděli, kdy dohrává ve Frýdku své utkání 3. kola nadstavby. V případě vítězství by se Dukla znovu přiblížila jistotě umístění na deváté příčce. „Určitě by bylo lepší, kdybychom tam vyhráli,“ přemýšlí Jiránek. Ale zároveň si uvědomuje, jak to bude těžké. „Musíme odstranit chyby, které jsme tam udělali v předchozím zápase, kdy jsme prohrávali už 0:3,“ připomíná duel z minulé středy. „Je potřeba začít lépe.“ A recept, který by měl vést k úspěchu, má také Třebíč. „Musíme se více tlačit před branku, víc střílet. Proti Jihlavě jsme tam moc nebezpečných střel neměli,“ připouští Michálek. „Když brankář puk vidí, těžko pustí gól. A my musíme góly dávat. Když jako v Jihlavě nedáme ani jeden, prostě nemůžeme vyhrát,“ ví třebíčský forvard.