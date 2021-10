Beze změny. Hokejisté Třebíče po výhře nad Litoměřicemi dál táhnou první ligu

Úvodní třetina byla vyrovnaná, ovšem druhá už patřila třebíčským hokejistům, kteří po jejím skončení vedli 3:1.



„Strašně důležité bylo, co jsme si řekli o první přestávce – že nemůžeme dělat takové fauly. Pak jsme už do konce zápasu neměli vyloučeného. Za to musím hráče pochválit,“ radoval se hlavní kouč A-týmu Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Kromě toho získali jeho svěřenci v prostředním dějství potřebnou sebedůvěru pro zvládnutí zbývajících minut.

„Ve třetí třetině jsme chtěli hrát dobře z obrany a na brejky. To nám vycházelo až do stavu 5:1. Pak přišla pasáž, kterou jako trenéři nevidíme rádi,“ poukázal Pokorný na následující desetiminutovou gólovou smršť, která se nakonec zastavila až na konečném výsledku 6:4.

Zisk tří bodů nicméně chvilkové selhání třebíčských hokejistů přebilo. Nejenže svoji vedoucí příčku díky vítězství uhájili, ale navíc odskočili soupeři na rozdíl 4 bodů.

„Je pravda, že závěr nebyl z naší strany zrovna povedený, ale vyhráli jsme, což je důležité, protože Litoměřice už nám šlapaly na paty,“ připomněl třebíčský útočník Vojtěch Střondala, že v minulém kole Horácká Slavia na rozdíl od Severočechů nebodovala.



Rozšířil svoje bodové konto

Konkrétně on se ve středečním souboji s Litoměřicemi zapsal do statistiky jedním gólem a jednou asistencí. „Jestli jsem se na zápas dobře vyspal? Řekl bych, že jo,“ smál se dvacetiletý rodák z Ostravy, který už má letos na kontě 8 kanadských bodů za 4 góly a 4 přihrávky. „Je to práce celé pětky, není důležité, kdo se trefí, ale to, že to tam padá,“ ujišťoval. V předchozím utkání ve Vrchlabí ukončila Třebíč šňůru 11 výher v řadě a úspěchem v souboji s Litoměřicemi by ráda načala další.

„Zápas jsme chtěli zvládnout jednak kvůli divákům a pak taky, abychom ukázali, že ve Vrchlabí nám to prostě nesedlo, ale že jsme pořád silný tým,“ hlásil Pokorný.

Při pohledu na dosavadní výsledky a čelo tabulky o jeho slovech nikdo nepochybuje. Horácká Slavia se zkrátka na letošní sezonu nachystal skvěle.

„Přesně tak, užíváme si to,“ souhlasně pokyvoval hlavou Střondala, který věří, že na současné formě týmu se toho ani s přibývajícím časem moc měnit nebude.

Potvrdit by to ostatně Třebíč chtěla už v sobotu na ledě pražské Slavie. „Musíme hrát zase náš hokej, a když bude každý z nás dodržovat to, co má, mohli bychom domácí potrápit,“ zamýšlel se šikovný třebíčský forvard nad příštím vystoupením svého týmu.

Po něm pak bude mít Horácká Slavia v pondělním kole poprvé zápasové volno.