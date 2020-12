Třebíčský gólman Jekel: Musím mít hlavu nahoře. A pořád makat

„Před tou stopkou to bylo na psychiku hodně náročné, nevěděli jsme, jestli a jak dlouho se bude hrát,“ říká brankář bílých hvězd Pavel Jekel. „Teď doufáme, že už se vše rozjede a skončí to až po konci sezony, až se všechno dohraje. Myslím, že jsme dobře připravení a jen to musíme udržet co nejdéle.“

Vy jste ve zmiňovaných čtyřech zápasech hned dvakrát udržel nulu. Vypadá to, že se vás forma chytila a drží.

Určitě je to o celém týmovém výkonu. Kluci taky zabrali, už jsme se do toho fyzicky dostali. A systémově taky. Trenéři Barvíř s Dolníčkem jsou super dvojice, která nám hodně pomáhá. Snažíme se dodržovat to, co oni nám radí.

Skromnost stranou: po sobotním zápase se Vsetínem trenéři jmenovitě chválili za výkon vás. To musí potěšit, ne?’

Jo, určitě to potěší. Ale zároveň musím mít pořád hlavu nahoře, stále na sobě pracovat, makat s panem trenérem brankářů Odehnalem dál. A prostě se snažit.

Dají se ty poslední dvě nuly nějak porovnat? Přece jen, v sobotu jste měl 38 zákroků, v úterý jen 22. Vypadá to, že ta proti Ústí nad Labem byla přece jen o něco jednodušší.

Jak se to vezme. Na jednu stranu na mě šlo méně střel. Na druhou je to občas horší. Protože v Ústí na mě šla první střela - nahození od modré čáry - v osmé minutě. Což je pro gólmana velmi náročné. Když je v zápřahu, adrenalin koluje, únavu si nepřipouští. Jenže když v brance mrzne, je ztuhlý, jenom stojí a kouká, je to horší, než když na něj jde 45 střel za zápas.

Nyní vás čeká pražská Slavia. Jak ji jako soupeře vnímáte?

Určitě to bude těžký zápas. Slavia má hodně dobrých a zkušených hráčů, musíme dodržovat to, co jsme dodržovali doteď. Hlavně hrát z defenzivy. A věřím, že budeme úspěšní. Pokud nezpychneme a budeme furt pokorně pracovat. A pokračovat v nasazení, ve kterém doteď hrajeme.

Když mluvíme o obraně, vám během covidové pauzy dva zkušení beci Čejka a Szathmáry odešli. Nabízelo se, že budou chybět. Ale vypadá to, že si vše sedlo?

Mladí se snaží pochytat zkušenosti od starších, kteří jim je předávají. S pokorou je přijímají, to je určitě super. A na výpomoc nám přišli Tejnor, Stehlík a Kowal (Kowalczyk) z Komety. Všichni jsou to dobří, zkušení hráči. A hlavně: upřímně od Tejnora se Stehlíkem cítím, že za nimi mám jistotu. Jsou zkušení z EBEL ligy a je to vidět. Doufám, že tady budou co nejdéle.

Posledními výsledky jste se odpoutali od posledního místa tabulky. Teď se na ni asi kouká mnohem lépe.

Osobně se na tabulku nikdy moc nedívám. Chci vyhrát každý zápas, mít co nejvíce vítězství. Jsem zkrátka soutěživý typ.