Třebíčský gólman Jekel připustil únavu, ale chytat chce co nejdéle

Po osmi utkáních má na svém kontě osm vítězství (včetně středečního 5:4 na nájezdy v Jihlavě), navíc se může pochlubit druhým nejnižším průměrem inkasovaných branek v druhé nejvyšší domácí soutěži (1,73 branky za zápas).

„Po Jihlavě se to číslo trochu zvýšilo,“ připomněl Jekel, že ve vysočinském derby inkasoval hned čtyřikrát. „Necítil jsem se úplně nejlépe. Snad to bude zase lepší, doufám, že zase najedu na tu úspěšnou vlnu.“

Nabízí se otázka, zda by si nezasloužil aspoň malý odpočinek. „Na jednu stranu bych si rád oddechl. Těch osm zápasů, které navíc šly rychle za sebou, je znát. Ale dokud se vyhrává, tak by se se sestavou moc hýbat nemělo,“ uvědomuje si Jekel. „Takže snad ještě nějakou dobu budu v brance pokračovat,“ přeje si.

Výborné výsledky bílých hvězd jsou navíc ideálním povzbuzením. „Je to super. Zrovna v této sezoně, kdy každý hráč ví, o co se hraje a kolik týmů sestupuje,“ zmiňuje gólman hlavní hrozbu letošní sezony.

„Proto si toho musíme vážit, pořád bojovat, pokračovat v naší hře. Abychom mohli bodovat i nadále.“ Dnes to budou mít třebíčští hokejisté složité, do KHNP Areny dorazí ambiciózní Vsetín. „Bude to hodně těžké. Věřím, že přijedou i vsetínští fanoušci, takže hosté budou mít v zádech jejich podporu,“ očekává Pavel Jekel.

„Snad ale budeme mít v hledišti fanoušků přece jen víc. Je víkend, hrajeme doma, a navíc máme sezonu pěkně našláplou,“ zve diváky do hlediště. „Snad to fanoušci vidí a přijdou nám pomoct. Minule doma s Kadaní i ve středu v Jihlavě byli bombastičtí. Tímto jim chci poděkovat a poprosit je, aby chodili i nadále. A my doufáme, že jim to budeme vracet našimi výkony,“ slibuje.

Souboj gólmanů Jekel x Málek? Záležet bude na celém týmu

Horácká Slavia se zatím může spolehnout na parádní kolektivní výkon. „V Jihlavě obrana odvedla skvělou práci, útok dal spoustu gólů,“ pochvaluje si Jekel. „Věřím, že když budeme bojovat, hrát se skromností a půjdeme za svým cílem, tak bychom mohli uspět také proti Vsetínu.“

Dnešní zápas však nabídne také zajímavý brankářský duel: jedničkou Valachů je totiž aktuální lídr gólmanských statistik Chance ligy Jakub Málek (průměr 1,64; úspěšnost 94,54 procenta).

„Možná, že to tentokrát bude opravdu o brankářích,“ usmívá se Jekel. „Ale v hokeji rozhodují celé týmy. Záleží, kolik střel půjde na mě, kolik na Málka,“ přijímá výzvu v podobě devatenáctiletého vsetínského mladíka, kterého v létě draftoval tým NHL New Jersey Devils.

Další utkání čeká také na jihlavskou Duklu. Ta by na dnešní bitvu v Sokolově měla už vyrazit také s uzdraveným kapitánem Josefem Skořepou. Ten do soutěžního utkání nastoupil naposledy na začátku dubna. „Pepa fakt dlouho nehrál, ale nyní je připravený,“ hlásil na začátku týdne jihlavský kouč Viktor Ujčík.