Jediná vstřelená branka venku na body nestačila Třebíči ani Jihlavě

Podle papírových předpokladů to mělo být utkání, ve kterém se budou radovat hosté. Jenže vše nakonec dopadlo jinak.

V tabulce hokejové Chance ligy druhá Třebíč se v sobotu představila na ledě poslední Slavie Praha. Tedy na ledě týmu, který měl v té chvíli přesně polovinu bodů co soupeř. Navíc tým z Edenu trápila série čtyř porážek v řadě.

„Ale každý zápas je jiný,“ varoval trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Samozřejmě, Slavie možná není v úplně optimální pohodě. Ale hokejově je určitě kvalitní,“ pokračoval. A hned dodal jasný důkaz.

„Sledovali jsme soupeře v předchozím zápase s Jihlavou, ve kterém byla Slavia v první třetině lepším týmem,“ všímal si. „Takže jestli tam chceme uspět, musíme podat nadstandardní výkon.“

S tím však má Třebíč v této sezoně při utkáních na ledě soupeřů problém. „Naše venkovní bilance v první čtvrtině nebyla úplně ideální,“ připomněl Pokorný, že ze šesti venkovních zápasů bílé hvězdy přivezly jen pět bodů. „Vítězstvím v Litoměřicích jsme to trošičku vylepšili, ale samozřejmě platí, že pokud se chcete v tabulce pohybovat nahoře, musíte vozit také body z venku.“

Jenže z Prahy se Horácká Slavia vracela s prázdnou. A co hůř, s nepříjemným debaklem 1:6.

„Bohužel jsme nezachytili začátek utkání, kdy jsme vůbec nereagovali na odražený puk a rychle jsme prohrávali 0:1,“ zmínil Pokorný situaci z 48. vteřiny. „Pak jsme si dali vlastně tři vlastní góly, které jsme dostali z předbrankového prostoru a za stavu 4:1 už bylo hrozně těžké s tím něco udělat,“ krčil rameny. „Ve třetí třetině domácí zápas kontrolovali.“

Venkovní utkání nezvládla tentokrát ani Dukla Jihlava, která na ledě lídra druhé nejvyšší soutěže prohrála 1:4. „Šance byly na obou stranách, ale my se od začátku sezony střelecky trápíme a nadřeme na každý gól,“ litoval jihlavský kouč Viktor Ujčík. „Poruba to zvládla takticky velmi dobře. Skórovali jsme pozdě na to, abychom byli schopni se zápasem ještě něco udělat,“ zmínil, že Šikovo snížení na 1:3 přišlo až v 57. minutě.

Šanci napravit nevydařené sobotní výkony budou mít oba týmy už dnes: Třebíč doma přivítá Přerov, Jihlava v Jindřichově Hradci hostí Frýdek-Místek (oba od 17.30).