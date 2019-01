Doma to drhne, soutěži však jihlavští hokejisté vládnou dál

„Rozhodla první třetina, kterou jsme prohráli 1:2. Ve třetí jsme pak do nich bušili, ale už to nebylo nic platné,“ povzdechl si jihlavský útočník Tomáš Havránek.

Podle něj jsou v poslední době lepší výsledky z venku důkazem, že na ledě soupeře plní celý tým své povinnosti a pokyny trenéra Petra Vlka podstatně důsledněji.

„Je to tak, myslím, že venku hrajeme to, co máme. Naopak doma si myslíme, že to asi půjde samo,“ zamýšlel se Havránek nad rozdílností bodového zisku doma a na ledě soupeře. Sobotní zápas se Vsetínem vidělo na Horáckém zimním stadionu přes 2 700 diváků. „Vždycky je příjemné, když přijde víc lidí,“ pochvaloval si kulisu jihlavský útočník, který už téměř dva měsíce čeká na zápis do střelecké listiny.

„Hlavní je, že se daří týmu,“ mávl rukou dvacetiletý hokejista. „I když je jasné, že kdybych se už zase trefil, byl bych samozřejmě ještě o něco radši,“ dodal s úsměvem.

Dnes se představí v Benátkách

Kdo ví, možná si gólovou střelu chystá pro dnešní večer, kdy se Dukla představí v rámci 43. kola Chance ligy od 17.30 na ledě Benátek nad Jizerou.

„Benátky mají mladý nepříjemný tým. Doma jsme s nimi vyhráli až po nájezdech,“ připomněl Havránek zápas z konce listopadu, v němž svěřenci trenérské dvojice Petr Vlk – František Zeman brali dva body za vítězství 3:2.

Každopádně i přes sobotní porážku se Vsetínem zůstává Dukla s přehledem na čele prvoligové tabulky.

„Jo, sice vedeme o dost bodů, ale je to zrádné, pak stačí jedna dvě porážky a už se na nás někdo může nalepit,“ přidal varování Havránek.