Třebíč získala po desáté výhře v řadě klid. A navíc může předehnat Jihlavu

Rozhodlo upracované vítězství

Zatímco jihlavská Dukla měla jistotu už dříve, Horácká Slavia Třebíč o postupu definitivně rozhodla pondělní výhrou v Prostějově.



„Jsme hodně rádi,“ oddechl si útočník bílých hvězd Marek Laš. „V případě neúspěchu by nás totiž ve středu čekal hodně těžký zápas s Frýdkem,“ připomněl dnešní domácí bitvu se soupeřem, který jako poslední Třebíč naháněl. „A nechtěli jsme to případně nechávat až na poslední kolo. Takže jsme rádi, že už je to jasné a máme klid.“

Ani pondělní utkání přitom pro Horáckou Slavii rozhodně nebylo snadné. „Prostějov má silné mužstvo a není jednoduché hrát proti týmu, kterému už o nic nejde a nemá co ztratit,“ připouští Laš. „Naopak my jsme byli na začátku možná trochu svázaní tím, že už můžeme rozhodnout. Nakonec z toho bylo upracované vítězství.“

Tak dlouhou sérii nečekali

Třebíč si místo v elitní společnosti zajistila parádními výkony v tomto roce. Aktuálně se veze na vlně deseti výher v řadě.

„Na rovinu, ani já jsem nečekal, že by přišla tak dlouhá série vítězství,“ přiznává Laš. „Ale asi je to známka toho, že si Třebíč play off zaslouží. Protože je to ocenění a odměna za koncentraci na každý zápas, na každou třetinu.“

Ve zbývajících dvou zápasech si Horácká Slavie může trochu oddechnout. „Můžeme ‚trochu pošetřit síly‘, protože máme za sebou spoustu zápasů, kdy se bojovalo o výsledek až do poslední chvíle. To teď nebude nutné,“ těší Laše. „Chceme dál vyhrávat, zároveň ale bude důležité se před play off nějak nezranit.“

A ještě jedna motivace je stále ve hře. Třebíč totiž může zkusit předehnat Jihlavu, na niž aktuálně ztrácí dva body, a pro předkolo si zajistit papírově příjemnějšího soupeře. „Víme o tom, že ta možnost tady je,“ připouští Laš. „Každopádně v tuto chvíli převládá radost, že jsme v předkole play off. To je v tuto chvíli asi důležitější.“

Zatímco o tom, které dva týmy do play off proniknou z dolní skupiny Chance ligy je už jasno, o osudu neúspěšných týmů z horní tabulky se bude ještě rozhodovat.

„Situaci ve druhé skupině jsme po očku sledovali,“ připouští Laš. „Ale pořád není vůbec jisté, kdo v naší skupině skončí devátý nebo desátý. A ani konečné umístění v horní skupině. Takže zatím jsou to jen teorie,“ nechce zkušený forvard předbíhat. „Teď to můžeme sledovat víc. Ale možná se až v sobotu podíváme, jak to celé dopadlo.“ Předkolo odstartuje úvodními zápasy už v pondělí. „Pauza nebude moc veliká. Ale to nebudou mít ani týmy z horní tabulky,“ ví Laš.