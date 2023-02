Derby prý nemá favorita. Nebo že by?

Jednoznačným favoritem by tak měli být hosté. A to nejen proto, že jim patří vedoucí příčka druhé nejvyšší domácí soutěže. Svěřenci kouče Kamila Pokorného totiž navíc vyhráli všech šest posledních vzájemných zápasů, když Dukle nechali jediný bodík.

„Musíme respektovat aktuální sílu a rozpoložení soupeře. Třebíč v této sezoně hraje parádně,“ připouští trenér Dukly Viktor Ujčík.

Program sobotní hokejové menu Chance liga 48. kolo

Poruba - Kolín 16.00

JIHLAVA - TŘEBÍČ 16.30

Sokolov - Prostějov 17.00

Vsetín - Litoměřice 17.00

Šumperk - Slavia Praha 17.00

Zlín - Přerov 17.00

Pardubice B - Frýdek Místek 18.00 II. liga - Východ 39. kolo

Vyškov - Val. Meziříčí 15.00

Hodonín - Nový Jičín 17.00

HAVL. BROD - Opava 17.00

Znojmo - Kopřivnice 17.30

ŽĎÁR N. S. - Havířov 17.30

Jenže pozor! Duel mezi Jihlavou a Třebíčí je vypjatým derby. A to, jak se často říká, nemá favorita.

„V této soutěži, a hlavně v letošní, která je vyrovnaná, skutečně nemůže papírově někdo na něco pomýšlet,“ říká trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Já osobně nesázím, ale obdivuji ty sázkaře, kteří na tohle sází a jsou úspěšní. Protože opravdu nemůžete předem říct, kdo koho porazí a jaký předvede výkon,“ pokračuje třebíčský kouč.

„Je to derby. Myslím, že kluky ani nebudeme muset moc motivovat,“ má jasno Pokorný. „Jako vždy přijde hodně lidí, přijedou i naši fanoušci. Takže o atmosféru bude postaráno. A už je to jenom o tom, co předvedou hráči na ledě.“

Trenér Dukly má o receptu na případný úspěch jasno. „Musíme dát minimálně o jeden gól víc než soupeř,“ usmívá se.

Zatímco Třebíč má v nohách středeční náročné utkání s druhou Porubou (5:3), Jihlava měla volno. „Ze Sokolova nám volali, že mají třináct nemocných hráčů. Tak jsme duel odložili na pondělí,“ vysvětlil Ujčík. „Nechtěli jsme, aby o postupu do předkola play off rozhodlo právě tohle,“ dodal sportovně kouč aktuálně desátého týmu Chance ligy.