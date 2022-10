Jihlavská Dukla v bolestech, musí řešit vážné zranění Semana

Šestatřicetiletý forvard při nezaviněné srážce se spoluhráčem Filipem Dundáčkem utrpěl zlomeninu holeně.

„Navíc se mu to ještě nějak pohnulo, takže bude potřeba chirurgický zákrok. Přišli jsme o něj na hodně, hodně dlouhou dobu,“ předpokládá Ujčík. „Uvidíme. Hlavně, ať mu dobře dopadne operace a dostane se z toho. Co pak bude z hokejového hlediska, to už je v tuhle chvíli druhořadé.“

Jihlavský kouč tak v krátké době přišel o dalšího zkušeného forvarda. „Samozřejmě to mrzí, navíc Tomáš Čachotský teď pomáhá v Českých Budějovicích,“ zmínil Ujčík čtyřicetiletého útočníka, jehož si vyžádal extraligový Motor. „Neměli lidi, měli hodně zraněných. Čagy už byl k nim napsaný před sezonou, je to forma vzájemné výpomoci,“ vysvětluje Ujčík. „Nám zase vypomáhal jejich obránce Kachyňa,“ pokračuje jihlavský kouč.

Čachotský v Českých Budějovicích dostává výrazný prostor na ledě. V úvodních dvou zápasech, ve kterých nebodoval, odehrál více než 40 minut.

„Tím, že to není tak, že hrál třeba jen šest sedm minut za zápas, to i jeho nějakým způsobem naplňuje. Přeci jen, je to extraliga,“ pokračuje Ujčík. „Myslím, že za služby, které Dukle odvedl, si to Čagy pořád zaslouží. Takže teď hraje tam,“ doplnil Ujčík.

V Jihlavě proto dostávají příležitost další hráči. „I na přesilovky tak chodí kluci, kteří by je normálně třeba nehráli. Můžou si tím říct o místo v sestavě, ukázat nám, že do ní patří,“ tvrdí kouč.

Teď nově bude mimo hru také Seman. „Budeme to muset nějak pořešit a sehnat náhradu,“ má jasno Ujčík. „Docela slušně nám hraje juniorka, tak třeba z ní použijeme nějaké kluky, aby dostali šanci v první lize,“ dodal kouč.