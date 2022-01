V přesilovkách jsme je měli zlomit, litoval Mertl po porážce s Hradcem

Alespoň gól vás potěšil? Vzápětí poté, co jste se vrátil z trestné lavice, jste s přehledem proměnil samostatný nájezd.

Jo, to byl povedený návrat z trestné. Byl jsem odpočatý a měl víc sil než jejich hráč. (úsměv) Puk mi sice poskakoval, ale se štěstím se mi ho povedlo dostat za gólmana.

Zanedlouho jste v přesilové hře mohl stav otočit, ale Lukeš ramenem vaši střelu vyrazil.

Ta šance mě hodně mrzí, ještě teď mi to leží v hlavě. Konečně jsem dostal přihrávku mezi kruhy, kde jsem stál připravený. Bohužel, neproměnil jsem to. Možná jsem měl střílet malinko níž, sám nevím.

Přesilových her jste hráli hodně, co v nich scházelo?

Měli jsme v nich dost šancí i hodně střel, už v první třetině jsme v přesilovce nastřelili dvě tyčky. Jenže nám to tam nespadlo, i když dobrých možností byla spousta. Myslím, že tohle zápas rozhodlo. Mohli jsme Hradec v početní převaze zlomit, ale nedokázali to.

Ve třetí části Mountfield skvěle bránil, do šancí už vás prakticky nepouštěl. Docházely vám síly?

Hradec je velmi silný tým, hraje kompaktně v pěti hráčích. Je to náročné jít do plných. Pro nás bylo těžké udržet se vpředu na puku, nedokázali jsme dostat přihrávky zpět na beky, aby přišlo více střel a hrálo se víc okolo jejich branky.

Byl to zápas, kdy vám v závěru scházel plný dům, pořádná atmosféra a podpora lidí?

Určitě. Kdyby mohlo na stadion přijít víc lidí, dodá nám to ještě více elánu. Snažili jsme se, bojovali, ale dnes to na body nestačilo.

Dva góly hostů padly po velkých individuálních chybách vašich obránců. Řešili to trenéři nějak v kabině?

Hned po zápase jsme si k tomu něco řekli. Chyby udělá každý a musíme se navzájem povzbudit. Stane se. Ale určitě se jich musíme příště vyvarovat.