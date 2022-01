Důležitý byl rychlý gól ve třetí třetině, popisoval Cienciala obrat

„Dvě třetiny se nám vůbec nevydařily, ale do té třetí trenéři udělali nějaké změny, které prospěly. Hra dostala impuls, povedlo se nám vyrovnat a zápas se úplně proměnil,“ hodnotil jej na klubovém YouTube kanálu Cienciala.

Dynamo v Plzni po čtyřiceti minutách prohrávalo 0:2, nestačilo a nemohlo se dostat do hry. Čtyřiačtyřicet vteřin po druhé přestávce se však poprvé prosadil Anthony Camara, čtyři a půl minuty po něm další Kanaďan Dennis Robertson a právě Cienciala pak dokonce necelých deset minut před koncem trefil Pardubicím průběžné vedení 3:2. To sice nevydrželo, i Plzeň dokázala srovnat, jenže v prodloužení opět udeřil bombarďák Camara.

„Před druhou třetinou jsme si v kabině řekli, že to ještě není ztracené. Nevěšeli jsme hlavy a podle toho to vypadalo. Nemohli jsme se do utkání dostat asi kvůli dlouhé cestě autobusem a hlavně zápasu den předtím (Dynamo ve středu porazilo doma Olomouc 3:0). Plzeň nehrála, ale na to se nejde vymlouvat. Dva body jsou super,“ pochvaloval si Cienciala.

Jeho tým v sezoně podobný obrat předvedl už poněkolikáté. Nasbíral 84 bodů a sedmizápasová šňůra výher v novém roce jej vynesla na druhé místo před rivala z Hradce Králové.

„Když prohráváme, tak je důležité dát ve třetí třetině rychlý gól. Celá střídačka si pak začne věřit a utkání dostane úplně jiný ráz,“ odříkal Cienciala recept na výhry.

Příště Pardubice hrají v neděli od 17 hodin doma s Boleslaví.