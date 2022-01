S bodem jsme hodně zklamaní. V Plzni litují pokaženého závěru

„Dost dlouho nám trvalo, než jsme rozjeli nohy, hráli jsme druhý zápas ve dvou dnech a v první třetině tahali za kratší konec. Povedly se nám však změny před třetí částí a jsme moc rádi, že máme z těžkého zápasu dva body,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

„To my jsme s bodem hodně zklamaní. Chtěli jsme vyhrát, byli jsme výborně připravení a dvě třetiny jasně lepší. Ale skóre mělo být vyšší, než jen 2:0,“ reagoval smutně plzeňský kouč Miloš Říha.

Škoda může litovat hlavně pasáže v závěru druhé třetiny. Za stavu 2:0 hrála přesilovku a dvakrát v rozmezí pár vteřin nastřelila tyč. Nejprve Bulíř po výpadu mezi kruhy, pak scházelo jen pár centimetrů také ráně Kodýtka z pravé strany.

„Poslední dobou tyčky nastřelujeme nějak často. Ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ mínil Říha.

Plzeň totiž náskok, který jí zajistily trefy Přikryla s Bulířem, ve třetí třetině rychle promarnila. Hned 44 vteřin po jejím začátku snížil pohotovou ranou Camara, ve 46. minutě se střelou z levé strany prosadil další Kanaďan Robertson a v čase 50:24 dokonal obrat Cienciala, který zblízka tečoval střelu Košťálka.

„Skóre 2:0 by mělo stačit k tomu, abychom závěrečnou třetinu odehráli úplně jinak, než to nakonec vypadalo. My jsme však byli ustrašení, dostali se pod velký tlak. Dlouho to z naší strany byla hra o ničem,“ zlobil se plzeňský kouč.

Domácí se ale z tvrdého direktu dokázali zvednout, soupeře ještě zatlačili a v 57. minutě vyrovnali. Střela Kaňáka od modré čáry, možná lehce tečovaná, proplula za záda gólmana Kloučka. „Závěr byl zase v naší režii, zaslouženě jsme vyrovnali a ještě v normální hrací době mohli rozhodnout. Nestalo se, prodloužení už je vabank,“ řekl Říha.

V nastavení sice měla Plzeň tři minuty puk v držení, jenže Pardubicím stačilo první přečíslení k tomu, aby tenhle souboj zlomily.