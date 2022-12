Neslyšeli jsme písknutí, tak jsme hráli dál, glosoval Kodýtek kuriózní trefu

„Vrátili jsme se pak na střídačku úplně vyšťavení,“ komentoval akci s úsměvem centr Petr Kodýtek.

Plzeň natáhla sérii výher už na pět v řadě a v polovině základní části soutěže už z páté pozice atakuje v tabulce elitní čtyřku.

Další těžký zápas, páté vítězství v řadě. Jak se rodilo?

Byl to těžký zápas. Soupeř nás přestřílel, ale některé střely zase neměly parametry na to, aby z nich padla branka. My jsme měli horší pasáže, na druhou stranu byly zase momenty, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili. Střelecká převaha soupeře trošku zkresluje.

Brankář Svoboda opět předvedl skvělý výkon. Nese značný podíl na vítězství?

Stoprocentně. Míra nás drží, chytá opravdu skvěle. Všech pět vítězství šlo hlavně za ním. Proti Budějovicím to bylo stejné jako předtím. Soupeř si vytvořil šance a on je zlikvidoval. Má na tom velký podíl.

Ta nakonec vítězná branka se rodila velmi zajímavě. Dá se tahle situace natrénovat?

Že bychom to před každým zápasem trénovali, to asi úplně ne. Ale tak nějak jsme věděli, co chceme. Aby byl před brankou stále náš hráč, který by tam něco vydolovat. Zkoušeli jsme to tam několikrát prostrčit, ale Budějovice to měly dobře zavřené. Ale nakonec jsme to sehráli dobře, Adrián Holešinský mě tam krásně našel.

Hráči Motoru poté reklamovali, že se kotouče předtím dotkli. Jak jste situaci viděl vy?

Čekal jsem na písknutí, to nepřicházelo. Takže jsme hráli pořád dál. Nevím, jestli to měl rozhodčí odpískat nebo ne. Neslyšeli jsme písknutí, tak jsme prostě hráli dál.

Bylo to nejnáročnější střídání v zápase?

Ještě jsem nezažil, abych byl na ledě takhle dlouho. Sám nevím, jak dlouho jsme tam byli. Přijeli jsme pak na střídačku, koukli na sebe a říkali si, že jsme úplně vyšťavení. Soupeř na tom byl ale stejně. Snažili jsme se to tam dorvat, trpělivostí jsme se dostali ke střele a vyšlo to.

Prezentujete se teď v zápasech velice agresivním napadáním. Je cílem nedat soupeři prostor?

Nechceme tam stupidně lítat, když má soupeř kotouč v držení. Ale jakmile vidíme, že to není stoprocentní puk, tak jdeme hned po nich. Chceme dostávat soupeře pod tlak. Proti Budějovicím obzvlášť. Snažili jsme se zatlačit na jejich obránce a kolikrát nám to vyšlo. Získali jsme kotouč a dostali se do šance.

Vaše druhá branka v zápase za stavu 2:1 na konci třetí části byla o poznání jednodušší, že?

Já jsem jenom skočil na led a doklepnul jsem to do prázdné branky. Většina práce jde znovu za Adriánem. Krásně prokličkoval a hodil puk na branku. Ke mně se to odrazilo, branka byla prázdná. I když se na mě zezadu někdo dobýval holí, tak se mi kotouč podařilo trefit. Za to jsem rád. Trošku jsme se tím gólem uklidnili.

Vyčinil jste si ještě předtím po zbytečném oplácení proti Vráblíkovi, po kterém jste tým oslabil?

Jo, nadával jsem si. Nechal jsem se trošku unést. Celkově jsme měli v zápase hloupá vyloučení. To nás může stát výsledek. I já dal Romanovi úplně zbytečný krosček. Prostě, tohle se nesmí stávat. Soupeř z toho mohl dát gól a rázem by to bylo 2:2. Zanadával jsem si, kluci to naštěstí ubránili a dopadlo to pro nás dobře.